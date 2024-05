Découvrez les nouveaux modèles Laureato de Girard-Perregaux : une fusion de cadrans verts et bleus avec l’or rose

L'année 2024 marque l'introduction de deux nouvelles montres exceptionnelles dans la collection Laureato de Girard-Perregaux, alliant élégamment l'or rose à des cadrans de couleurs saisissantes. Plongez dans l'univers de ces créations horlogères où le luxe rencontre la couleur.

Histoire et évolution de la Laureato

Depuis son lancement en 1975, la Laureato de Girard-Perregaux s'est distinguée par son design unique, mêlant formes géométriques et finitions sophistiquées. Ce modèle est immédiatement reconnaissable grâce à sa lunette octogonale posée sur une base circulaire, elle-même intégrée à un boîtier tonneau angulaire. La complexité de sa silhouette est sublimée par l'alternance de surfaces polies et satinées.

Le dernier renouveau dans la série vient compléter la version en titane du Laureato Chronographe Ti49, lancée en mars 2024, affirmant la capacité de Girard-Perregaux à innover continuellement tout en respectant son héritage.

Un design captivant par sa couleur et ses matériaux

L'introduction des modèles en or rose de 42 mm s'accompagne de cadrans aux couleurs profondes et riches, l'un en vert sauge et l'autre en bleu ultramarin. Ces teintes sont mises en valeur par le motif Clous de Paris, créant un jeu de lumière et d'ombres qui fait ressortir le logo de la marque à midi, complété par des index bâtons en or et des aiguilles des heures et des minutes luminescentes.

Chaque détail de ces montres, de la fenêtre de date située à 3 heures à la finition des composants, illustre l'engagement de Girard-Perregaux envers l'excellence et le raffinement.

Performance et précision du mouvement

Mouvement manufacture : Calibre GP01800 avec une réserve de marche de 54 heures.

Calibre GP01800 avec une réserve de marche de 54 heures. Composants décorés : Grains circulaires sur la platine principale, angles et finitions polies miroir, et divers gravures décoratives.

Grains circulaires sur la platine principale, angles et finitions polies miroir, et divers gravures décoratives. Poids oscillant en or rose : Décoré de Côtes de Genève circulaires pour une esthétique et une fonctionnalité exemplaires.

Options et tarification

La Laureato 42mm en or rose est disponible avec des bracelets en cuir assortis aux couleurs des cadrans ou avec un bracelet intégré en or rose. Les amateurs de montres de luxe peuvent acquérir ces modèles à des prix commençant à environ 35 000 euros pour la version avec bracelet en cuir et montant jusqu'à 52 000 euros pour la version avec bracelet en or rose.

Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais de véritables œuvres d'art à porter, combinant esthétique traditionnelle et touches contemporaines.

Les dernières additions à la collection Laureato de Girard-Perregaux représentent un mariage réussi entre tradition horlogère et innovation stylistique. L'or rose, le vert sauge et le bleu ultramarin ne sont pas de simples choix esthétiques : ils incarnent l'esprit de Girard-Perregaux, qui continue de redéfinir l'élégance moderne à travers le temps.