Découvrez les nouveautés du dernier smartwatch Garmin : une mise à jour révolutionnaire !

Garmin ne cesse d'innover avec le lancement de la dernière mise à jour pour son nouveau smartwatch, intégrant des corrections de bugs majeures et des fonctionnalités inédites qui transforment l'expérience utilisateur. Décryptons ensemble les apports de cette mise à jour capitale.

introduction au nouveau joyau de Garmin

L'avancée technologique ne prend pas de pause chez Garmin, qui vient de déployer une seconde mise à jour logicielle majeure pour son tout dernier smartwatch. Cette récente mise à jour, diffusée via le Programme Beta de la marque, n'est pas simplement une amélioration anodine ; elle positionne la montre au niveau des appareils les plus performants du marché.

Intégration de la nouvelle application Garmin Messenger

Optimisation de la précision des données de fréquence cardiaque

Améliorations diverses pour une expérience utilisateur sans précédent

Présentée globalement fin février, la Forerunner 165 intègre des caractéristiques de pointe telles qu'un écran AMOLED compact et une autonomie pouvant atteindre 11 jours, faisant d'elle la digne successeure de la Forerunner 55 et non une simple évolution linéaire.

un historique des mises à jour révélateur

La mise à jour Beta 19.09 n'est pas la première qui gratifie la Forerunner 165. En effet, il y a environ deux semaines, la montre a bénéficié de la version 9.24 qui introduisait déjà 18 modifications significatives par rapport à son logiciel d'origine. Intriguant, le modèle a sauté dix versions de mise à jour, passant directement de la 9.24 à la 19.09, un saut qui reste non élucidé officiellement par Garmin.

Corrections de bugs critiques

Améliorations de l'interface utilisateur pour une navigation plus intuitive

Cette stratégie de mise à jour peut laisser penser que Garmin aligne ses ambitions pour la Forerunner 165 avec celles d'autres modèles haut de gamme comme les Forerunner 265 et 955, qui ont également bénéficié de mises à jour majeures récemment.

détails des nouveautés apportées par la version beta 19.09

La version Beta 19.09, désormais accessible pour tous les modèles de la Forerunner 165, marque un tournant dans la gestion de la performance et de la connectivité du dispositif. Voici les changements principaux :

Implémentation d'un changement dynamique de la source de fréquence cardiaque, permettant de choisir entre le capteur intégré à la montre et un HRM externe, pour une précision accrue durant les courses.

Compatibilité avec l'application Garmin Messenger , pour une communication simplifiée.

, pour une communication simplifiée. Utilisation du GPS pour reprendre le tracé au point de perte de connexion avec le téléphone, garantissant une trace de parcours continue.

Correction des bugs liés à l'ordre des profils d'activités et au contrôle de la musique.

Amélioration de la gestion des vibrations pour les notifications d'appels entrants.

Ces améliorations sont spécifiques à la version Forerunner 165 Music dotée de connectivité Wi-Fi, les autres modèles suivront une procédure de mise à jour manuelle.

Cette mise à jour illustre parfaitement la volonté de Garmin de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine des montres connectées. Avec des fonctions enrichies et des corrections significatives, la Forerunner 165 se positionne plus que jamais comme