Découvrez les Nouveautés des Premiers Exposants à Watches & Wonders Genève 2024

Dans l'univers horloger, Watches & Wonders Genève 2024 a été le théâtre de révélations inédites par des marques faisant leur première apparition. Découvrez ces créations captivantes qui redéfinissent l'art de la haute horlogerie.

Une introduction spectaculaire

Pour la première fois, des maisons horlogères telles que Bremont, Norqain, Nomos Glashütte, Raymond Weil et Eberhard & Co ont foulé les allées de Watches & Wonders à Genève, chacune apportant son propre héritage et savoir-faire. La marque Bremont, reconnue pour ses garde-temps inspirés de l'aviation, a dévoilé sa nouvelle collection Terra Nova, conçue pour l'aventure et présentée par l'ambassadeur de la marque, Jimmy Chin.

Norqain a élargi ses collections Freedom 60 et Wild ONE, incarnant un esprit d'aventure et d'exploration transgénérationnel.

Nomos Glashütte a introduit une touche colorée à sa célèbre collection Tangente, apportant une vibrance rafraîchissante à la scène traditionnelle de l'horlogerie.

Raymond Weil a lancé sa collection Millesime, célébrant le patrimoine et la créativité à travers une série de chronographes néo-vintage et de montres phases de lune.

Enfin, Eberhard & Co a marqué son entrée avec sa collection Extra-fort rénovée, mélangeant élégance classique et sophistication moderne.

Nomos Glashütte et la réinvention colorée de la Tangente

Nomos Glashütte a revisité sa collection intemporelle Tangente en dévoilant une gamme éblouissante de variations colorées. Chaque modèle de la Tangente 38 date est disponible en 31 configurations uniques, chacune limitée à 175 pièces, toutes conformes aux standards des chronomètres.

La maison a joué avec une palette de couleurs audacieuse, incluant des noms tels qu'Ariel, Zirkus, et Haifischgrau, insufflant personnalité et joie dans le monde conservateur de la haute horlogerie.

Chaque montre intègre le mouvement à remontage manuel DUW 4101, démontrant l'ingénierie précise et le mécanisme de date breveté de Nomos.

Raymond Weil et le luxe accessible

Raymond Weil a introduit sa collection Millésime, mettant en avant des montres avec des petits secondes et des modèles avec phases de lune, combinant classicisme et modernité. La collection propose des montres dans des couleurs telles que le Denim Bleu et le Vert British Racing, toutes dotées d'un mouvement automatique.

Le modèle Millésime Automatic Small Seconds, qui a remporté le prix Challenge au GPHG 2023, est maintenant disponible en deux nouvelles couleurs.

La collection s'enrichit également de chronographes automatiques Millésime, rendant hommage à l'élégance classique avec une touche sportive.

Les innovations de Norqain

Norqain continue de repousser les limites avec ses dernières additions à la collection Freedom 60 Chrono, disponibles en bleu ciel, pistache, et une édition limitée pêche. Chaque montre reflète un engagement envers le design audacieux et les performances techniques.

La marque a également présenté le Wild ONE of 1, permettant une personnalisation poussée avec 3,5 millions de configurations possibles.

Le champion de tennis Stan Wawrinka, nouvel ambassadeur de Norqain, portera ces nouvelles créations lors des grands tournois internationaux.

La tradition revisitée par Eberhard & Co.

Eberhard & Co. a dévoilé deux nouveaux chronographes dans sa collection 1887, célébrant ainsi plus d'un siècle de tradition horlogère. Ces modèles sont équipés de mouvements à remontage manuel et automatique, offrant une combinaison de fonctionnalités avancées et de style classique.

La série limitée Chronographe 1887 est disponible en seulement 250 exemplaires, mettant en avant le savoir-faire et l'histoire de la marque.

La collection Extra-fort a également été mise à jour, continuant d'offrir un design intemporel avec une touche moderne.

L'arrivée de Bremont et sa vision renouvelée

Bremont a profité de sa première participation à Watches & Wonders pour introduire la collection Terra Nova, inspirée des montres militaires du début du XXe siècle. Cette collection représente la vision du nouveau PDG, Davide Cerrato, et met en avant une esthétique renouvelée tout en restant fidèle à l'esprit original de Bremont.

En somme, Watches & Wonders Genève 2024 a été un véritable carrefour d'innovation et de tradition, où de nouveaux acteurs de l'horlogerie ont pu démontrer leur savoir-faire unique. Ces premières présentations promettent de redéfinir les tendances de l'horlogerie dans les années à venir.