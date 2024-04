Découvrez les nouveautés de la mise à jour Garmin : une révolution pour vos smartwatches !

Garmin vient de déployer une mise à jour majeure pour ses smartwatches, promettant de corriger de nombreux bugs et d'améliorer l'expérience utilisateur. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le dernier système d'exploitation Garmin 15.08.

Une mise à jour attendue

Le nouveau système d'exploitation Garmin 15.08 a été officiellement lancé pour plusieurs modèles de smartwatches. Après une phase bêta, cette version apporte son lot de corrections et de nouveautés, notamment en ce qui concerne la gestion des entraînements et l'estimation de la durée de vie de la batterie. Un firmware GPS amélioré fait également partie des avancées notables de cette mise à jour.

Correction des bugs relatifs aux entraînements

Amélioration de l'estimation de la batterie

Mise à jour du firmware GPS pour certains modèles

Les modèles concernés

Les smartwatches Garmin de la série Instinct, incluant les Instinct 2, Instinct 2s, Instinct 2X et Instinct Crossover, bénéficient de cette mise à jour. Il s'agit de la première mise à jour publique de 2024, succédant à la version 14.12 de l'année précédente. Cette nouvelle version vient après la bêta de la 15.08, qui avait été lancée plus tôt dans le mois pour régler un problème de décharge rapide de la batterie identifié dans la version 15.06.

Détails des améliorations

Le System Software 15.08 apporte plusieurs corrections spécifiques pour la série Instinct 2 :

Correction d'erreurs lors de la modification de répétitions dans un entraînement

Amélioration du calcul de la charge d'entraînement

Changements spécifiques pour chaque modèle, comme l'amélioration de l'estimation de la batterie pour le modèle 2X utilisant la fonction lampe de poche en mode économie d'énergie

De plus, pour les modèles Instinct 2X et Instinct Crossover, le firmware GPS a été mis à jour à la version 8.07, offrant ainsi une meilleure performance et précision.

Comment profiter de la mise à jour ?

Garmin a annoncé que le déploiement de cette mise à jour se fait par phases. Une publication sur un forum de la marque suggérait que la mise à jour avait déjà atteint 50% des smartwatches de la série Instinct 2. Il n'est pas encore clair si la distribution est complètement achevée.

La mise à jour devrait se faire automatiquement lorsque la montre est connectée en Bluetooth. Toutefois, il est possible de vérifier manuellement la disponibilité de cette mise à jour dans les paramètres du système ou de l'installer via Garmin Express.

En résumé, la mise à jour Garmin 15.08 semble être un pas en avant significatif pour les utilisateurs des smartwatches de la série Instinct. Avec des corrections de bugs critiques et des améliorations de fonctionnalités, cette mise à jour est destinée à améliorer considérablement l'expérience utilisateur.