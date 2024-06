Découvrez les montres de plongée colorées Hamilton Khaki Navy Scuba

Hamilton introduit une nouvelle collection estivale avec ses montres Khaki Navy Scuba, disponibles en jaune, orange et magenta. Plongeons dans les détails de ces montres de plongée amusantes et vibrantes.

Un trio de couleurs éclatantes

Parmi les nouvelles montres Hamilton Khaki Navy Scuba, deux couleurs se distinguent facilement : le jaune et l’orange. Mais la troisième couleur suscite la confusion. Est-ce du rose ? Non, la teinte exacte utilisée par Hamilton est le magenta, une nuance rouge-pourpre plus audacieuse et plus forte que le rose traditionnel. Pourquoi Hamilton a-t-elle choisi le magenta au lieu du rose ? Peut-être pour éviter d’ajouter une énième montre rose sur le marché.

Résistance à l’eau et normes de plongée

Ces montres Hamilton Khaki Navy Scuba sont étanches jusqu’à 100 mètres. Elles conviennent parfaitement pour la douche, la natation, le plongeon au bord de la piscine et le snorkeling. Mais qu’en est-il de la plongée sous-marine ? Pour évaluer leur capacité, il est utile de vérifier si elles respectent la norme ISO 6425. Cette norme exige que la montre soit étanche à un minimum de 100 mètres et permette la lecture du temps de plongée avec une résolution d’une minute ou mieux sur au moins 60 minutes. Les Khaki Navy Scuba répondent à ces exigences, ce qui les rend dignes de leur nom.

Premières impressions et essayage

Ma première impression en découvrant les montres Hamilton Khaki Navy Scuba est leur éclat ! Les couleurs vives attirent immédiatement l’attention. Cependant, l’expérience change une fois la montre portée au poignet. Lorsqu’on voit une montre avec un bracelet de couleur vive et des détails assortis sur le cadran à plat sur la table, cela peut sembler trop. Mais une fois portée, le bracelet devient un facteur visuel moins dominant. Les montres restent éclatantes, mais l’effet est différent.

Pour un public éclectique

Manipuler le trio Khaki Navy Scuba m’a fait me demander si les fans de la Khaki Field Mechanical peuvent également apprécier ces montres colorées. En toute honnêteté, elles semblent être des opposés complets. Il faut avoir un goût éclectique pour porter une montre de terrain à cadran blanc un jour et une montre de plongée très fruitée le lendemain. Cependant, je pense que beaucoup d’amateurs de montres aiment varier leurs styles, et ces montres colorées peuvent parfaitement s’intégrer dans une collection diversifiée.

Des montres estivales légères et robustes

Les trois variations colorées des Khaki Navy Scuba sont des montres légères, parfaites pour l’été. Elles sont robustes, sportives et amusantes à la fois. Avec leurs boîtiers en acier de 40 mm × 12,95 mm, elles sont faciles à porter. Le mouvement automatique H-10 à l’intérieur, basé sur l’ETA 2824, offre une réserve de marche de 80 heures. Le prix de 895 € est aussi une agréable surprise.

Pour qui sont ces modèles khaki navy scuba ?

Ces montres éclatantes pourraient sembler excessives si elles étaient votre seule montre. Cependant, elles sont idéales comme deuxième, troisième ou même quatrième montre dans une collection. Le bracelet coloré de 20 mm peut facilement être remplacé par un bracelet noir plus sobre. En mettant un bracelet en caoutchouc noir sur les versions jaune ou orange, elles deviennent presque des montres sérieuses. La version magenta, en revanche, reste joyeuse et différente, même avec un bracelet noir.

Hamilton a créé des montres amusantes, mais le cadran montre des détails sérieux. Les index lumineux appliqués sont grands et bien formés, et l’indication des 24 heures ajoute une touche instrumentale. La taille est également adéquate : 40 mm de large, 12,95 mm d’épaisseur et 50 mm de long avec des cornes inclinées.

Si vous cherchez une montre de sport polyvalente pour l’été prochain et que vous voulez montrer vos vraies couleurs, l’une de ces trois nouvelles Hamilton Khaki Navy Scuba pourrait être un excellent choix. Le prix est raisonnable. Et avec un bracelet noir supplémentaire, vous aurez un compagnon de timing lorsque l’automne pointera le bout de son nez.

Que pensez-vous de ces modèles Hamilton Khaki Navy Scuba ? Sont-ils trop vifs pour votre goût ou s’accordent-ils parfaitement avec vos maillots de bain ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Marque : Hamilton

Hamilton Modèle : Khaki Navy Scuba

Khaki Navy Scuba Référence : H82395332 (jaune) / H82395331 (orange) / H82395330 (magenta)

H82395332 (jaune) / H82395331 (orange) / H82395330 (magenta) Cadran : Noir avec accents jaunes, orange ou magenta, index lumineux appliqués, et fenêtre de date

Noir avec accents jaunes, orange ou magenta, index lumineux appliqués, et fenêtre de date Matériau du boîtier : Acier inoxydable avec insert en aluminium pour la lunette

Acier inoxydable avec insert en aluminium pour la lunette Dimensions du boîtier : 40 mm (diamètre) × 50 mm (corne à corne) × 12,95 mm (épaisseur)

40 mm (diamètre) × 50 mm (corne à corne) × 12,95 mm (épaisseur) Verre : Saphir avec revêtement antireflet

Saphir avec revêtement antireflet Fond du boîtier : Acier inoxydable, vissé

Acier inoxydable, vissé Mouvement : Hamilton H-10 : automatique avec remontage manuel, fréquence de 21 600 vibrations par heure, réserve de marche de 80 heures, 25 rubis

Hamilton H-10 : automatique avec remontage manuel, fréquence de 21 600 vibrations par heure, réserve de marche de 80 heures, 25 rubis Étanchéité : 100 m (10 ATM)

100 m (10 ATM) Bracelet : Caoutchouc jaune, orange ou magenta (20/18 mm) avec boucle ardillon en acier

Caoutchouc jaune, orange ou magenta (20/18 mm) avec boucle ardillon en acier Fonctions : Heure (heures, minutes, secondes), date, lunette de plongée 60 minutes

Heure (heures, minutes, secondes), date, lunette de plongée 60 minutes Prix : 895 € / CHF 795 / £790 / US$845

895 € / CHF 795 / £790 / US$845 Garantie : Deux ans

