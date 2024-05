Découvrez les Montres de Légende aux Enchères Bonhams Hong Kong : De Rafael Nadal à Bugatti, Plongez dans l’Univers des Garde-Temps d’Exception !

Les passionnés de montres d'exception seront comblés lors de la vente aux enchères Bonhams Hong Kong Watches du 28 mai prochain. Cet événement, dédié aux garde-temps « inspirés par l'impossible », met en lumière les créations les plus audacieuses des horlogers indépendants.

La Richard Mille de Rafael Nadal, une pièce d'anthologie

Parmi les lots phares de cette vente, on retrouve la célèbre montre Richard Mille portée par Rafael Nadal sur les courts de tennis. La RM27-01, un modèle rare et limité, se distingue par son tourbillon squelette en carbone, qui en fait la montre à tourbillon la plus légère au monde avec seulement 19 grammes. La pièce proposée est d'autant plus exceptionnelle qu'elle arbore la gravure « PROTO-06 » au dos, signifiant qu'il s'agit de l'un des prototypes créés pour les clients VIP. Son estimation oscille entre 544 000 et 1 040 000 euros.

Cette montre incarne parfaitement la philosophie de Richard Mille, qui a révolutionné l'horlogerie en proposant des tourbillons capables de résister aux chocs et aux contraintes extrêmes, une idée jugée folle avant sa rencontre avec Rafael Nadal.

Jacob & Co. x Bugatti, une collaboration audacieuse

Un autre lot remarquable est la montre Jacob & Co. Bugatti Chiron en édition limitée, datant d'environ 2020. Fruit de la collaboration entre Jacob & Co. et Bugatti initiée en 2019, cette pièce rend hommage à la supercar Chiron avec son boîtier aux courbes inspirées de l'automobile.

Boîtier sculptural en titane et or rose

Mouvement squelette à tourbillon volant

Estimation entre 120 000 et 240 000 euros

Audemars Piguet Code 11.59, une symphonie horlogère

Les amateurs de complications horlogères seront séduits par la Audemars Piguet Code 11.59 référence 26395BC, datant de 2019. Cette montre en or blanc, dotée d'un cadran en émail bleu, intègre une répétition minutes avec la technologie brevetée supersonnerie, qui améliore le volume et la qualité sonore des tintements. Un garde-temps enchanteur estimé entre 80 000 et 160 000 euros.

Cartier, l'élégance intemporelle à l'honneur

La maison Cartier est également à l'honneur avec plusieurs modèles emblématiques :

Crash : créée en 1967 par Jean-Jacques Cartier à Londres, cette montre se distingue par son boîtier asymétrique et tordu. Le modèle proposé, une rare pièce en or jaune à remontage manuel datant de 2000, est estimé entre 48 000 et 80 000 euros.

Tank Basculante : un classique revisité avec élégance.

Rêves de Panthères : une ode à l'animal fétiche de la maison.

Des montres qui repoussent les limites

Sharon Chan, directrice du département montres en Asie, souligne l'attrait des horlogers indépendants présents dans cette vente : « Hong Kong Watches réunit des créateurs indépendants très recherchés, qui représentent le nec plus ultra des montres de collection. La Richard Mille de Rafael Nadal, l'une des collaborations les plus iconiques de l'histoire horlogère, a captivé le public avec sa technologie et ses matériaux révolutionnaires, créant une montre capable de résister à des niveaux de chocs et de contraintes inédits. »

Elle ajoute : « La Jacob & Co. Bugatti Chiron est également une pièce passionnante, véritable moteur au poignet, qui apparaît pour la première fois aux enchères. Inspirés par l'impossible, les horlogers indépendants ne cessent de fasciner les passionnés de montres du monde entier. »

Cette vente aux enchères Bonhams Hong Kong Watches promet d'être un événement mémorable pour les collectionneurs et les amateurs de garde-temps d'exception. Des montres de légende, portées par des champions ou inspirées par des supercars, qui repoussent les limites de l'horlogerie et suscitent l'émerveillement. Une occasion unique de s'offrir un morceau d'histoire horlogère, où l'impossible devient réalité au poignet.