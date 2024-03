Découvrez les montres Bulgari Octo Finissimo Sketch : un hommage artistique au temps

À l'occasion de son 140e anniversaire, Bulgari ne montre aucun signe de vieillissement et célèbre cet événement marquant avec le lancement de trois éditions limitées Bulgari Octo Finissimo Sketch. Plongeons dans l'univers de ces chefs-d'œuvre horlogers.

L'héritage Bulgari et l'Octo Finissimo

En 2022, l'Octo Finissimo de Bulgari célébrait ses 10 ans, un anniversaire qui a mis en lumière le côté italien de cette marque italo-suisse. Pour marquer l'occasion, Bulgari a introduit des montres au cadran « sketch », révélant les premiers dessins de design de Fabrizio Buonamassa Stigliani, Directeur de la Création des Produits chez Bulgari.

Cette fois-ci, le cadran présente non pas des esquisses liées au design, mais au mouvement interne de Bulgari, situé juste en dessous. Les mouvements inversés, bien que rares, sont une prouesse d'ingénierie, exposant la beauté du mouvement à celui qui porte la montre.

Un cadran qui défie l'imagination

Les montres Bulgari Octo Finissimo Sketch en édition limitée arborent un cadran orné d'un sketch du mouvement, œuvre de Buonamassa. Ces croquis, avec des flèches et des explications, offrent un guide ludique du calibre BVL138 de Bulgari, visible à travers le fond en saphir.

L'exécution de ces cadrans, visant à imiter l'effet du papier, est impressionnante. La manufacture de cadrans de Bulgari a réussi à ajuster la couleur et la texture du cadran en laiton pour qu'il ressemble à s'y méprendre à une feuille de papier.

Une illusion captivante

La dernière Bulgari Octo Finissimo Automatic Sketch joue avec la perception, donnant l'illusion que le micro-rotor en platine représenté sur le cadran pourrait se mettre en mouvement à tout instant. Ce détail ajoute une dimension amusante et captivante à l'expérience de cette montre.

Il est intéressant de noter que le cadran est dépourvu de marqueurs horaires ou minéraux, une caractéristique déjà vue dans d'autres éditions de l'Octo Finissimo.

Une présence inégalée au poignet

L'Octo Finissimo continue d'impressionner par son design unique et son confort au porté. Sa finesse remarquable ne compromet en rien la qualité de son habillage, faisant de l'Octo Finissimo en acier inoxydable une montre étonnante dans sa gamme de prix.

Le bracelet, fin mais flexible, épouse parfaitement la forme du poignet, offrant une expérience de port quotidienne robuste.

Un mouvement spectaculaire

Le mouvement BVL138 reste une prouesse dans l'horlogerie moderne, avec ses 2.23mm d'épaisseur. Cela permet aux montres Bulgari Octo Finissimo Automatic Sketch d'afficher une épaisseur de seulement 6.40mm, tout en offrant une résistance à l'eau impressionnante de 100m, grâce à une couronne vissée.

Le fond du boîtier, portant l'inscription « EDIZIONE LIMITATA » et les dates « 1884 – 2024 », ajoute une touche de raffinement à ces montres déjà exceptionnelles.

Une préférence en or rose

Malgré son prix élevé, la version en or rose se distingue par son élégance et son accord parfait avec le cadran. L'Octo Finissimo se démarque dans toutes ses variations, mais l'édition en or rose atteint un niveau de sophistication supérieur.

La couleur du cadran s'harmonise idéalement avec l'or rose du boîtier, offrant une expérience visuelle sans pareil, surtout à l'œil nu.

En résumé, les montres Bulgari Octo Finissimo Sketch en édition limitée célèbrent l'art de l'horlogerie avec une approche audacieuse et imaginative. Ces pièces illustrent parfaitement l'union de l'art et de la technique, offrant aux passionnés d'horlogerie une expérience unique. Bulgari confirme une fois de plus son statut de pionnier dans le monde de l'horlogerie de luxe, en poussant les limites de l'innovation tout en rendant hommage à son riche héritage.