Découvrez les montres Awake Summetria : un équilibre parfait entre tradition et modernité

Lancée en édition limitée en 2023, la collection Summetria d'Awake propose quatre montres, chacune arborant une couleur de cadran unique et limitée à 50 pièces. Alliant esthétique symétrique et motifs guillochés, ces montres sont une démonstration magistrale de l'équilibre entre innovation et tradition, proposées à 890 €.

Un design soigné pour un style intemporel

Awake, marque horlogère française, revient avec la collection Summetria, démontrant une fois de plus son talent pour créer des montres à l'esthétique à la fois moderne et traditionnelle. Les cadrans, disponibles en cuivre, bleu, kaki et noir, sont dotés d'un motif guilloché, offrant une touche d'élégance et de raffinement. Le logo Awake, discrètement imprimé sous le cristal, ajoute une signature unique à chaque pièce.

Cadran guilloché : Un hommage aux techniques horlogères classiques.

: Un hommage aux techniques horlogères classiques. Palette de couleurs : Cuivre, bleu, kaki et noir pour s'adapter à chaque style.

Une boîte en titane pour une durabilité accrue

Le boîtier de 40mm de large, fabriqué en titane de grade 2 majoritairement recyclé, confirme l'engagement d'Awake pour la durabilité. Avec sa finition sablée et son anneau poli, ce boîtier allie confort et esthétique, tout en garantissant une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres. La couronne hexagonale ajoute une touche distincte à ce design soigné.

Boîtier en titane : Léger et résistant, pour une durabilité maximale.

: Léger et résistant, pour une durabilité maximale. Design raffiné : Un anneau poli pour un contraste visuel attrayant.

Performance mécanique et confort de port

Chaque montre de la collection Summetria est animée par un mouvement automatique Miyota 9039, visible à travers le fond de boîte transparent. Ce mouvement assure une réserve de marche de 42 heures. Awake a soigné le design du rotor automatique, affirmant ainsi son identité visuelle. Le confort de port et la lisibilité sont également mis en avant, avec des index et aiguilles appliqués, rehaussés de Super-LumiNova.

Mouvement Miyota 9039 : Précision et fiabilité pour le quotidien.

: Précision et fiabilité pour le quotidien. Super-LumiNova : Lisibilité optimale dans toutes les conditions.

Des bracelets en cuir pour une touche élégante

Les montres Summetria sont équipées de bracelets en cuir gris, sélectionnés pour leur sobriété et leur élégance. Grâce aux barrettes à dégagement rapide de 20mm, Awake offre la possibilité de personnaliser sa montre avec des bracelets correspondant aux couleurs des cadrans, pour un look toujours plus unique.

Bracelets en cuir gris : Élégance et sobriété pour tous les jours.

: Élégance et sobriété pour tous les jours. Personnalisation facile : Changez de bracelet selon votre humeur ou votre style.

La collection Summetria d'Awake se distingue par son équilibre parfait entre design classique et fonctionnalités modernes. Chaque version, limitée à 50 pièces, est une invitation à célébrer l'harmonie et la précision horlogère. À 890 €, ces montres sont une proposition de valeur exceptionnelle pour les amateurs d'horlogerie souhaitant allier esthétique traditionnelle et performance mécanique. Découvrez plus sur le site Awake Watches.