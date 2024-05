Découvrez les meilleures montres sans date : Épurées et intemporelles

Bien qu'un affichage de la date soit généralement considéré comme l'une des complications les plus populaires, certains puristes optent de plus en plus pour l'harmonie et la symétrie sur leurs cadrans en choisissant une montre sans guichet de date. Voici six exemples notables issus des archives de WatchTime.

Retour dans les années 40 : IWC Big Pilot's Watch 43

IWC a réduit le boîtier de sa Big Pilot's Watch de 46 à 43 mm, rendant ainsi cette montre plus portable. Mais le changement le plus important a eu lieu sur le cadran, où la manufacture basée à Schaffhausen a omis à la fois l'affichage de la date et l'indicateur circulaire de réserve de marche, rendant cette montre plus minimaliste, plus symétrique et, surtout, plus similaire au modèle original de 1940. Ces changements réduisent également le prix de 12 900 $ à 8 400 $. Ces économies pourraient bien convaincre les acheteurs potentiels d'accepter la réserve de marche plus courte, qui est passée des sept jours précédents à 60 heures, ce qui reste supérieur à la moyenne.

Jauge de puissance : Omega De Ville Trésor Power Reserve

Au lieu d'éliminer une fonction supplémentaire dans cette montre, Omega a simplement omis un guichet dans son cadran. Un guichet de date aurait gâché la symétrie parfaite créée par la disposition verticale des deux sous-cadrans. Le sous-cadran supérieur affiche la réserve de marche (avec un maximum de 72 heures ou plus), tandis que le sous-cadran inférieur montre les secondes qui passent. Ces affichages sont alimentés par le calibre manufacture 8935, qui choisit également de se passer du remontage automatique.

Minimaliste mécanique : Hamilton Intra-Matic Chronograph H

Hamilton se passe des fonctionnalités supplémentaires couramment vues pour créer une montre rétro cohérente. Ce modèle en acier de 40 mm ne manque pas seulement d'affichage de la date, mais aussi d'un mécanisme de remontage automatique. ETA, qui fabrique le mouvement, a réalisé cette réduction fonctionnelle en dérivant le calibre à remontage manuel H-51 du calibre automatique Valjoux 7753. De cette façon, Hamilton se rapproche le plus possible de la réplique de ses propres chronographes A et B de 1968.

Miracle matériel : Rado Captain Cook High-Tech Ceramic

En 2021, Rado a non seulement épicé son populaire Captain Cook avec un boîtier en céramique, mais a également introduit un nouveau calibre qui suit la tendance sans date, créant ainsi une symétrie attrayante. Le calibre automatique R734 est une version du calibre C07 d'ETA avec des surfaces squelettées, des finitions décoratives, un réglage plus élaboré et un nouveau type de spiral Nivachron en alliage de titane résistant au magnétisme. Le mouvement fait partie intégrante du design car il est non seulement visible à travers le fond saphir, mais aussi à travers le cadran en cristal de saphir teinté.

L'élégance des années 30 : Longines Heritage Classic

Longines est un pionnier de la tendance rétro dans les montres. Dès les années 1980, cette marque suisse a relancé avec succès les montres de pilote des années 1920 et 1930. Et aujourd'hui, Longines continue d'entretenir sa collection Heritage avec une expertise de bon goût. Mais les designers de Longines n'ont pas toujours eu le courage de supprimer un affichage de la date, longtemps considéré comme une nécessité pour qu'une montre soit vendable. Mais dernièrement, Longines a été plus cohérent dans son design rétro, comme le montre ce nouveau venu et plusieurs autres modèles inspirés des modèles Longines des années 1930, une décennie où les montres n'avaient pas d'affichage de la date.

Participants à l'expédition : Rolex Explorer

L'Explorer s'est toujours passé d'un affichage de la date et, par conséquent, de la loupe Cyclope de Rolex. Mais le modèle classique est différent en 2021 car Rolex a réduit son boîtier de 39 mm à 36 mm, ce qui était courant jusqu'à il y a quelques années, et l'a équipé d'un mouvement manufacture de dernière génération. Le calibre automatique 3230 délivre 70 heures de puissance au lieu des 48 précédentes. L'échappement Chronergy s'associe à un spiral Parachrom bleu optimisé pour offrir une protection accrue contre les champs magnétiques.

Ces six montres démontrent que l'absence d'un affichage de date peut apporter harmonie, symétrie et élégance à un cadran. Qu'il s'agisse de revenir aux origines avec l'IWC Big Pilot's Watch 43, d'opter pour un design minimaliste avec la Hamilton Intra-Matic Chronograph H ou de miser sur l'innovation matérielle avec la Rado Captain Cook High-Tech Ceramic, ces garde-temps prouvent que parfois, moins c'est plus. L'omission judicieuse d'un guichet de date permet de mettre en valeur l'essence même de la montre, son mouvement et son esthétique intemporelle.