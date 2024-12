Découvrez les éditions limitées Farer Endurance : une alliance parfaite entre design britannique et précision Suisse

La marque horlogère britannique Farer a marqué les esprits avec le lancement de deux éditions limitées de son modèle Endurance. Ces montres, inspirées par l’histoire et l’esprit d’exploration, se distinguent par un mélange unique de raffinement esthétique et de savoir-faire suisse.

Une montre inspirée d’un chapitre emblématique de l’histoire

Farer continue de rendre hommage aux grandes figures et moments de l’histoire britannique à travers ses créations. Les nouvelles éditions limitées Endurance tirent leur nom du célèbre navire utilisé par Sir Ernest Shackleton lors de son expédition trans-antarctique de 1914 à 1917. Bien que l’Endurance ait sombré dans les eaux glacées de la mer de Weddell, l’exploit de son équipage, qui a parcouru plus de 1 300 kilomètres en canot de sauvetage pour atteindre l’île de Géorgie du Sud, reste une source d’inspiration inégalée.

Plutôt que de créer une montre directement thématique, Farer choisit d’imprégner ses modèles d’une histoire et d’un esprit intemporel. Cette approche permet de préserver une certaine sobriété tout en ancrant chaque pièce dans une identité forte.

Des spécifications techniques de haute qualité

Les caractéristiques techniques de la Farer Endurance reflètent un équilibre méticuleux entre esthétique et performance. Le boîtier en acier inoxydable de 39,5 mm est revêtu d’une finition PVD en carbure de titane, conférant à la montre une teinte gris métallisé raffinée tout en augmentant sa résistance aux rayures.

Dimensions : 39,5 mm de diamètre, 45 mm de corne à corne, et une épaisseur de 10,8 mm.

39,5 mm de diamètre, 45 mm de corne à corne, et une épaisseur de 10,8 mm. Verre : Saphir bombé avec traitement antireflet sur la face interne.

Saphir bombé avec traitement antireflet sur la face interne. Mouvement : Calibre La Joux-Perret G101, une version haut de gamme avec réserve de marche de 68 heures.

Calibre La Joux-Perret G101, une version haut de gamme avec réserve de marche de 68 heures. Étanchéité : Résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Le mouvement G101, produit en Suisse, se distingue par sa fiabilité et son excellente finition. Ce calibre de 24 rubis fonctionne à une fréquence de 28 800 battements par heure et offre une réserve de marche impressionnante, idéale pour les amateurs recherchant une montre mécanique performante.

Un design qui mêle tradition et modernité

Le design de la Farer Endurance reflète l’élégance et la créativité caractéristiques du style britannique. Le cadran, avec ses niveaux multiples et ses finitions variées, attire immédiatement l’œil. La partie centrale, surélevée et ornée d’un brossage vertical, contraste harmonieusement avec l’anneau extérieur, qui présente un brossage radial. Les chiffres lumineux vert jade, associés à une aiguille des secondes orange, apportent une touche contemporaine à cet ensemble raffiné.

Les détails soignés ajoutent une dimension supplémentaire à la montre. La couronne signature, avec son capuchon en bronze, incarne le souci du détail de Farer. Les chiffres luminescents, fabriqués à partir d’une combinaison de céramique et de matière lumineuse, présentent un aspect tridimensionnel qui leur confère une allure unique en pleine lumière comme dans l’obscurité.

Deux versions exclusives pour satisfaire les goûts variés

Les amateurs d’horlogerie pourront choisir entre deux variantes de la Farer Endurance, chacune proposant une esthétique distincte :

Une version avec un mélange de chiffres arabes et d’index en bâtons, parfaite pour ceux qui préfèrent un style classique avec une touche moderne.

Une version intégrant des chiffres arabes orientaux, destinée à ceux qui recherchent une esthétique plus audacieuse et culturelle.

Farer a limité la production à seulement 100 exemplaires par version, renforçant ainsi le caractère exclusif de ces modèles. Cette rareté devrait séduire les collectionneurs et les amateurs à la recherche de montres originales et uniques.

Un prix attractif pour une édition limitée

Proposées à un tarif de 1 085 € sur le marché européen, les éditions limitées Endurance offrent un excellent rapport qualité-prix compte tenu des caractéristiques techniques et de l’histoire qu’elles incarnent. Les livraisons sont prévues à partir du 10 décembre, et les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel de Farer.

Un objet de collection à la fois fonctionnel et esthétique

La Farer Endurance s’impose comme un choix incontournable pour les amateurs d’horlogerie qui apprécient autant l’esthétique que la fonctionnalité. Avec son design raffiné, ses matériaux de qualité et son mouvement mécanique de précision, elle incarne parfaitement l’esprit d’exploration et d’aventure.

Les montres Farer ne s’adressent pas à tout le monde, mais c’est précisément ce qui en fait leur attrait. Leur identité forte, associée à un savoir-faire irréprochable, séduit une communauté grandissante d’amateurs et de collectionneurs. Ces éditions limitées, par leur exclusivité et leur design audacieux, renforcent encore la position de Farer comme acteur incontournable dans l’univers des micro-marques horlogères.

Si vous êtes conquis par le charme unique de ces modèles, n’attendez pas pour visiter le site de Farer et découvrir cette collection exceptionnelle.