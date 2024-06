Découvrez les chronographes abordables Calgari Dimora Panda et Pierre Morlet

Rencontre avec Vincent, l’un des fondateurs de la marque amstellodamoise, pour découvrir les nouveaux chronographes meca-quartz Dimora Panda et Pierre Morlet de Calgari. Une combinaison de design élégant et de prix accessible.

Une rencontre avec les fondateurs de Calgari

C’est toujours excitant de découvrir une nouvelle marque de montres, surtout lorsqu’elle a été fondée dans sa propre ville. En tant que voisins, j’ai déjeuné avec Vincent Bakker, l’un des trois fondateurs de Calgari, pour en apprendre davantage sur cette marque basée à Amsterdam et ses montres. L’aventure a commencé par la vente de montres prêtes à l’emploi, mais rapidement, les fondateurs ont voulu développer leurs propres designs. C’est ainsi qu’est née leur première collection de chronographes meca-quartz. J’ai pu essayer deux d’entre eux — la Dimora Panda et la Pierre Morlet.

Un projet entre amis

Vincent m’a raconté que tout a commencé comme un projet amusant entre trois amis. Lui et ses amis Tim et Thijs ont toujours voulu créer une entreprise. Ils étaient aussi tous des passionnés de montres avec une forte connexion à la mode et au design. Les trois amis ont ressenti un vide entre le marché très abordable et le marché plus luxueux. C’est pourquoi, en 2019, ils ont décidé de lancer une marque de montres pour combler ce vide. L’objectif ultime est de développer des montres attrayantes avec l’allure de modèles plus chers, à un prix accessible à un large public. Voyons à quoi ressemble une telle montre en personne.

L’amour de la culture urbaine d’Amsterdam

Vincent a présenté deux des trois modèles actuellement disponibles sur leur site web. Les montres sont livrées dans des boîtes élégantes vertes avec une plus petite boîte en cuir à l’intérieur. La doublure de la boîte en cuir porte l’inscription « love for city culture », similaire à la façon dont Furlan Marri indique les mots « attractive wristwatches » sur ses boîtes. Chaque montre est accompagnée d’un manuel de l’utilisateur entièrement dans le style d’Amsterdam, avec des photos de la ville prises par le photographe néerlandais Tim Buiting. J’ai d’abord ouvert la boîte de la version Dimora Panda, avec, comme son nom l’indique déjà, un cadran panda noir et blanc. Selon Vincent, le cadran blanc pur leur rappelle les nuages qui planent au-dessus de la ville la plupart des jours.

Le chronographe meca-quartz Calgari dimora panda

La Calgari Dimora Panda est un chronographe meca-quartz de 40 mm avec un boîtier en acier inoxydable brossé et poli. Incluant le cristal saphir légèrement saillant, elle fait 11,6 mm d’épaisseur. Ses dimensions complètes incluent une largeur de 47 mm de corne à corne. Les cornes brossées présentent un chanfrein poli élégant et s’inclinent rapidement vers le poignet. La lunette convexe est entièrement polie, tandis que les côtés du boîtier sont brossés horizontalement. Sur le côté gauche du boîtier, il y a une plaque indiquant le numéro unique de la montre (sur 100 pièces), et sur le côté droit, on trouve la couronne vissée et les poussoirs du chronographe. En retournant la montre, on découvre une belle gravure inspirée par les innombrables ponts des canaux idylliques d’Amsterdam.

Le cadran blanc brillant de la Dimora présente deux sous-cadrans noirs encastrés et grainés concentriquement à 3 et 9 heures. L’un sert d’indicateur 24 heures (lié aux aiguilles principales), tandis que l’autre est un compteur de 60 minutes pour le chronographe. Les index bâtons fins et appliqués sont polis et biseautés. Ils semblent également avoir reçu un type de revêtement les rendant plus sombres. Les aiguilles des heures et des minutes, découpées au diamant, sont brossées et présentent de fins chanfreins polis. L’aiguille centrale du chronographe semble avoir été sablée. Sur le pourtour du cadran, on trouve le tachymètre et la minuterie. Enfin, au centre, se trouvent le nom de la marque et du modèle.

Le chronographe meca-quartz Calgari Pierre Morlet

En plus de la Dimora Panda plus conventionnelle, j’ai également eu l’occasion d’essayer l’édition plus distinguée Pierre Morlet. En essence, c’est la même montre. Cependant, cette version a un cadran vert brillant et des index et aiguilles de ton rose. De plus, les sous-cadrans sont désormais blancs, ce qui renforce le look panda inversé. L’inspiration pour ce design est venue d’une collaboration avec le fabricant de champagne Pierre Morlet, d’où le nom du modèle. La couleur rappelle les teintes vertes des vignobles familiaux. On trouve également une représentation artistique de ces vignobles gravée sur le fond du boîtier. En plus des deux modèles que j’ai manipulés, il existe également une version avec un cadran panda inversé noir, judicieusement surnommée Nero Inv. Panda.

Quartz avec une aiguille de chrono fluide

Sous le fond de boîte décoré se trouve le mouvement chronographe meca-quartz VK64 fiable de Seiko. Ce calibre alimente de nombreux autres chronographes abordables. Il permet de maintenir le prix de ces montres bas, et l’aiguille de chronographe fluide donne l’impression de manipuler un mouvement mécanique. C’est aussi exactement pourquoi Vincent et ses amis ont choisi d’intégrer ce mouvement dans leurs montres. En termes de précision, il fonctionne avec une marge de ±20 secondes par mois, et il faut changer sa batterie environ tous les trois ans.

En plus de son caractère abordable, c’est aussi un mouvement assez facile à vivre. Il est également agréable de savoir qu’il est assez résistant aux champs magnétiques. Combiné à la résistance à l’eau de 50m de la montre, cela en fait un bon choix pour un usage quotidien pour la plupart des gens. Parlons de « port », qu’est-ce que ces montres donnent réellement sur le poignet ?

Sur le poignet

Eh bien, lorsque j’ai vu ces montres dans leurs boîtes, je les ai trouvées un peu plus épaisses que prévu. Cependant, ce n’est pas une impression ressentie en les portant. Cela est principalement dû à la distance relativement courte de corne à corne et à la façon dont les cornes s’incurvent rapidement vers le poignet. Le brossage et le polissage sont bien réalisés pour une montre à ce prix, et je ressens la même chose pour la disposition du design du cadran. Les aiguilles, sous-cadrans, index et impressions sont tous bien proportionnés et en harmonie les uns avec les autres. Cela dit, je pense que Thomas pourrait être un peu irrité par l’utilisation de plusieurs polices différentes.

J’ai dû m’habituer au fait qu’il n’y ait pas d’aiguille des secondes en fonctionnement. Combiné au fait qu’il est difficile d’entendre le mouvement tictaquer très clairement (autrement que lorsque l’aiguille du chronographe bouge), il est parfois difficile de savoir si la montre fonctionne ou non. Oh bien ; je suppose que c’est quelque chose à quoi on s’habitue si l’on porte plus régulièrement une montre à mouvement meca-quartz.

Ces montres sont toutes deux livrées avec des bracelets en toile à voile assortis avec une doublure en cuir noir souple et des barrettes à ressort à dégagement rapide. Ils sont un peu rigides au début, mais je suppose qu’ils s’assoupliront avec le temps. Ou vous pourriez simplement les préformer un peu en mettant la montre sur un coussin plus rigide lorsque vous ne la portez pas. C’est exactement ce que je fais avec ma Jaeger-LeCoultre Reverso sur le bracelet Casa Fagliano. Au fait, c’est un bracelet qui se vend presque aussi cher que chacune de ces montres Calgari.

Pensées finales

C’est exactement pourquoi je suis si enthousiaste à propos des Calgari Dimora Panda et Pierre Morlet. Pour 469,95 € chacune, je pense que vous obtenez une montre très décente avec un design attrayant inspiré du vintage. Oui, le boîtier pourrait être un peu plus élégant, et le cadran pourrait avoir un peu plus de personnalité. Mais ce sont des éléments qui peuvent être incorporés dans les futurs modèles de la marque. Les offres actuelles de Calgari constituent une belle base sur laquelle bâtir, et je suis impatient de voir ce que ces trois amis néerlandais d’Amsterdam nous réservent à l’avenir.

Les trois modèles actuellement proposés par Calgari sont disponibles sur le site officiel de la marque et à la boutique About Lifestyle à Amsterdam. Les

trois versions sont limitées à 100 pièces. Pour plus d’informations, consultez le site officiel de Calgari.

Que pensez-vous des Calgari Dimora Panda et Pierre Morlet, et quelle est votre expérience avec les montres à mouvement meca-quartz ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Marque : Calgari

Calgari Modèles : Dimora Panda / Pierre Morlet

Dimora Panda / Pierre Morlet Cadran : Émail blanc brillant avec sous-cadrans noirs et index appliqués ton argent / Émail vert brillant avec sous-cadrans blancs et index appliqués ton or rose

Émail blanc brillant avec sous-cadrans noirs et index appliqués ton argent / Émail vert brillant avec sous-cadrans blancs et index appliqués ton or rose Matériau du boîtier : Acier inoxydable

Acier inoxydable Dimensions du boîtier : 40 mm (diamètre) × 47 mm (corne à corne) × 11,6 mm (épaisseur)

40 mm (diamètre) × 47 mm (corne à corne) × 11,6 mm (épaisseur) Verre : Saphir avec plusieurs couches de revêtement antireflet

Saphir avec plusieurs couches de revêtement antireflet Fond du boîtier : Acier inoxydable et gravé

Acier inoxydable et gravé Mouvement : Seiko VK64 : chronographe meca-quartz, autonomie de la batterie de trois ans, précision de ±20 secondes par mois

Seiko VK64 : chronographe meca-quartz, autonomie de la batterie de trois ans, précision de ±20 secondes par mois Étanchéité : 5 ATM (50 mètres)

5 ATM (50 mètres) Bracelet : Toile à voile beige/verte (largeur de 20 mm) avec doublure en cuir et barrettes à ressort à dégagement rapide

Toile à voile beige/verte (largeur de 20 mm) avec doublure en cuir et barrettes à ressort à dégagement rapide Fonctions : Temps (heures, minutes, indicateur 24 heures), chronographe (compteur 60 minutes, secondes centrales) et tachymètre

Temps (heures, minutes, indicateur 24 heures), chronographe (compteur 60 minutes, secondes centrales) et tachymètre Prix : 469,95 €

469,95 € Note spéciale : Tous les modèles sont limités à 100 pièces

