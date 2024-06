Découvrez l’élégance intemporelle de l’Echo/Neutra Cortina 1956 Chrono GMT

Un chef-d’œuvre au cadran en bronze qui mêle vintage et modernité

Un hommage aux jeux olympiques d’hiver de 1956

L’Echo/Neutra est devenue une marque incontournable parmi les amateurs de micro-marques horlogères. Fondée en Italie juste avant la pandémie de COVID-19, elle a su se démarquer avec des créations audacieuses et élégantes. La collection Cortina 1956 rend hommage aux Jeux olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo en 1956, et le modèle Chrono GMT en est la dernière addition. Cette montre, au design vintage et intemporel, continue de séduire les passionnés de montres classiques et contemporaines.

Des dimensions idéales pour un confort optimal

La Cortina 1956 Chrono GMT d’Echo/Neutra mesure 40 mm de diamètre, avec une distance entre les cornes de 46 mm. Ces dimensions la rendent très confortable à porter, confirmant son aspect pratique. En tant que chronographe, elle n’est pas particulièrement fine, avec une épaisseur de 14,8 mm (12,7 mm sans le verre). Sa résistance à l’eau de 100 mètres est remarquable, même sans couronne vissée. Enfin, la montre pèse 79 grammes sans le bracelet, ce qui varie selon le choix du bracelet. Personnellement, j’ai opté pour le bracelet en cuir pour la majorité de mes essais.

Deux versions distinctes pour tous les goûts

le choix entre noir et bronze

La Cortina 1956 Chrono GMT est disponible en deux versions distinctes. La première est une variation en noir et beige avec des accents rouges, utilisant un mélange de Super-LumiNova « Old Radium » et BGW9 pour un look vintage. La seconde option, plus audacieuse et ma préférée, présente un cadran en bronze avec un motif en rayons de soleil, des sous-cadrans noirs et une lunette télémétrique noire.

l’intégration subtile de la luminescence

La version bronze utilise exclusivement la Super-LumiNova BGW9, offrant un meilleur contraste avec le cadran en bronze. Les accents rouges sont plus discrets, ce qui permet au fond bronze de briller davantage. L’esthétique globale est raffinée et bien équilibrée.

Polyvalence et élégance au quotidien

Bien que cette montre soit commercialisée comme un compagnon de voyage stylé, les couleurs de la version bronze en font un choix parfait pour une utilisation en plein air. Avec des options de bracelets en métal, cuir et tropic, la Cortina 1956 Chrono GMT est étonnamment polyvalente. Personnellement, je l’ai trouvée particulièrement élégante avec une veste en toile cirée.

choix de bracelets

Bracelet en cuir italien fait main

Bracelet en caoutchouc tropic

Bracelet en métal en option

Pour moi, la montre s’accorde mieux avec le bracelet en cuir noir fait main, grâce à son grain magnifique et sa souplesse immédiate. Le bracelet tropic, bien que de qualité standard, s’harmonise étonnamment bien avec le cadran en bronze, offrant une bonne alternative pour les activités nautiques grâce à la résistance à l’eau de la montre.

Une combinaison rare de chronographe et GMT

Les montres Chrono GMT ne sont pas courantes, surtout parmi les micro-marques. Echo/Neutra a choisi le mouvement manuel Sellita SW532M b élaboré pour sa Cortina 1956 Chrono GMT. Ce mouvement offre un compteur de 30 minutes à 12 heures, un compteur de 12 heures à 6 heures et des secondes à 9 heures, avec un indicateur jour/nuit. La réserve de marche est de 62 heures.

une fonctionnalité unique

La particularité de cette montre réside dans sa main GMT centrale qui fait le tour du cadran toutes les 12 heures au lieu des 24 habituelles. Cette configuration, associée à l’indicateur jour/nuit, permet une lecture facile et dégage de l’espace sur le cadran. La main GMT est dotée d’un triangle lumineux atteignant les marqueurs horaires, facilitant ainsi la lecture des minutes.

L’esthétique avant tout : la lunette télémétrique

En 2024, peu de personnes utilisent réellement les échelles qui ornent la majorité des chronographes. Pourtant, la Cortina 1956 Chrono GMT présente une lunette télémétrique, qui mesure la distance entre un événement visible et son son audible. Bien que ce ne soit pas l’échelle la plus utile de nos jours, l’esthétique reste plaisante.

Un prix compétitif pour une montre de qualité

La Cortina 1956 Chrono GMT est disponible sur le site officiel d’Echo/Neutra pour 1 970 € (TVA incluse). Pour ce prix, vous obtenez une montre avec des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes, notamment un chronographe et un GMT de 12 heures. Le bracelet en métal est disponible en option pour ceux qui préfèrent cette finition.

Impressions générales

L’Echo/Neutra Cortina 1956 Chrono GMT m’a laissé une impression très positive. Bien que certains de mes collègues aient trouvé le design trop chargé ou au contraire trop simple, j’ai trouvé qu’elle atteignait un bon équilibre. Echo/Neutra continue de se démarquer avec des designs uniques et bien pensés. Cette montre, avec son esthétique vintage et ses fonctionnalités modernes, est un excellent ajout à la collection de tout amateur de montres.