Découvrez l’édition limitée AVI-8 inspirée par les légendaires avions Spitfire

Dans l’univers des montres d’aviateur, AVI-8 se démarque par une approche unique. Sa nouvelle Spitfire Lock Chronograph Bethlem, issue d’une collaboration exclusive avec l’Imperial War Museum, propulse l’horlogerie d’inspiration aéronautique vers de nouveaux sommets. Découvrez comment cette pièce limitée fusionne héritage historique et performance moderne dans un design qui rend hommage aux légendaires avions de chasse britanniques.

Un design qui prend son envol

La AVI-8 Spitfire Lock Chronograph Bethlem (réf. AV-4089-0B) s’inspire directement des cockpits des chasseurs Supermarine Spitfire. Son boîtier de 42 mm en acier inoxydable brossé arbore une couronne bombée évoquant le nez trapu des célèbres avions de la Seconde Guerre mondiale. Les flancs du boîtier sont ornés de points et de lignes gravés verticalement, rappelant subtilement les rivets et les panneaux des fuselages d’avions.

Les poussoirs polis du chronographe s’intègrent harmonieusement dans ce design aéronautique. Les cornes incurvées vers le bas améliorent le confort au porter, tandis qu’un imposant verre minéral bombé avec traitement antireflet bleu couronne l’ensemble. Cette combinaison d’éléments confère à la montre une épaisseur totale de 12 mm, offrant une présence affirmée au poignet sans compromettre l’élégance.

Un cadran qui raconte l’histoire

Le cadran bi-compax de la Bethlem est un hommage vibrant à l’héritage aéronautique britannique. Les sous-cadrans à 3 et 9 heures affichent respectivement le compteur 60 minutes et une échelle 24 heures. Le nom « Lock Chronograph » rend hommage à Eric « Sawn Off » Lock, as de la RAF disparu en mission à seulement 22 ans.

Le chiffre « zéro » en relief à 12 heures fait écho aux marqueurs des heures paires, tandis qu’une fenêtre de date cerclée d’orange remplace le 6. Cette profondeur multidimensionnelle du cadran évoque les instruments de bord des Spitfire. Les aiguilles stylisées, en particulier la fine aiguille des minutes, s’inspirent directement des compteurs d’avion de l’époque.

Une lisibilité nocturne digne d’un vol de nuit

AVI-8 innove avec l’utilisation d’un lume noir sur les index et les chiffres en relief, offrant une lueur verte dans l’obscurité. Bien que subtile, cette luminescence fournit un contexte aux aiguilles des heures et des minutes, traitées avec un lume plus brillant. L’aiguille chronographe centrale, orange et noire, complète harmonieusement ce tableau nocturne tout en assurant une lecture précise au quart de seconde.

Un mouvement meca-quartz discret mais performant

Le cœur de la Bethlem bat au rythme d’un mouvement meca-quartz. Cette technologie hybride offre la précision du quartz associée à la fluidité mécanique pour les fonctions chronographe. Seule la mention discrète « meca-quartz movement » autour du guichet de date trahit la nature de ce calibre, préservant ainsi l’esthétique vintage de la montre.

Un bracelet qui allie confort et style

La Spitfire Lock Chronograph est montée sur un bracelet en cuir de 22 mm s’affinant jusqu’à 17 mm au niveau du fermoir. Sa longueur généreuse et ses coutures blanches renforcent l’aspect aviateur, bien que l’absence de rivets en acier le distingue des designs plus conventionnels. La boucle ardillon, gravée du logo AVI-8, offre un ajustement sûr et confortable.

Un hommage gravé dans l’acier

Le fond vissé de la montre arbore fièrement le logo de l’Imperial War Museum, entouré des spécifications techniques. Cette gravure rappelle la collaboration unique entre AVI-8 et l’institution britannique, soulignant l’importance historique de cette édition limitée.

Une pièce d’exception accessible

Proposée au prix de 230 euros, la AVI-8 Spitfire Lock Chronograph Bethlem offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Elle sera disponible à partir du 6 septembre 2024, permettant aux passionnés d’horlogerie et d’aviation de s’offrir un morceau d’histoire à leur poignet.

Avec cette création, AVI-8 ne se contente pas de suivre les codes des montres d’aviateur : la marque les réinvente. En s’inspirant directement des avions plutôt que des archétypes horlogers, AVI-8 propose une expérience unique où chaque détail raconte une histoire. La Bethlem n’est pas seulement une montre, c’est un hommage vibrant aux hommes et aux machines qui ont façonné l’histoire, capturant l’essence même de l’aventure aéronautique dans un garde-temps contemporain.