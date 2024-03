Découvrez l’édition exclusive Aquastar Benthos 500 : une révolution dans l’univers des montres de plongée

La légende renaît avec l'Aquastar Benthos 500 Founders Edition, une montre qui marie innovation et tradition. Dotée d'un mouvement chronographe monopoussoir centré inédit, développé en collaboration avec La Joux-Perret, cette pièce d'exception fait vibrer le cœur des collectionneurs et des amateurs d'horlogerie.

Un héritage précieux

Depuis sa renaissance en 2020, Aquastar a ressuscité certains des modèles les plus emblématiques des années 1960, tels que le chronographe Deepstar et le modèle 60. Aujourd'hui, l'entreprise franchit un pas de géant en réintroduisant un autre classique de son répertoire : l'Aquastar Benthos 500 Founders Edition. Cette montre, équipée d'un mouvement chronographe monopoussoir centré, conçu spécialement en partenariat avec La Joux-Perret, représente un jalon important dans l'histoire de la marque.

La Benthos 500 , initialement lancée en 1970, symbolise une époque où l'expérimentation dans le design et la fonctionnalité des montres de plongée était sans limite.

, initialement lancée en 1970, symbolise une époque où l'expérimentation dans le design et la fonctionnalité des montres de plongée était sans limite. La collaboration avec La Joux-Perret pour développer un nouveau mouvement, le Calibre 1MPS, souligne l'engagement d'Aquastar à innover tout en préservant son héritage unique.

Une conception révolutionnaire

Le modèle original de la Benthos 500 se distinguait déjà par son design audacieux et sa fonctionnalité unique. La présence d'un poussoir à 2 heures et d'un totalisateur central orange de 60 minutes rendait cette montre particulièrement convoitée par les collectionneurs. La difficulté de recréer une telle montre en l'absence de mouvements chronographes centrés disponibles sur le marché a été brillamment surmontée par la collaboration entre Aquastar et La Joux-Perret.

Le Calibre 1MPS est une prouesse technique offrant une lisibilité et une fonctionnalité exceptionnelles, spécialement conçu pour cette réédition.

est une prouesse technique offrant une lisibilité et une fonctionnalité exceptionnelles, spécialement conçu pour cette réédition. Rick Marei, actuel propriétaire d'Aquastar, souligne que cette montre était « des années-lumière en avance sur son temps » grâce à sa capacité à présenter les informations de plongée de manière claire et lisible.

Des améliorations bienvenues

Tout en conservant les éléments esthétiques de l'original, l'Aquastar Benthos 500 Founders Edition introduit plusieurs améliorations fonctionnelles. La réduction de l'épaisseur du boîtier à 15,4mm et l'ajustement des cornes pour un meilleur confort au poignet marquent une évolution significative. De plus, l'échange de positions entre la couronne et le poussoir de chronographe, désormais à 2 heures, simplifie l'utilisation de la montre.

Le boîtier en acier inoxydable 316L de 42mm et la résistance à l'eau jusqu'à 200m soulignent la robustesse et la fiabilité de la montre.

Le bracelet en caoutchouc ISOfrane de 22mm assure un confort exceptionnel, respectant l'esthétique de l'époque tout en offrant une expérience de port moderne.

Une pièce convoitée par les aficionados

Bien que ce ne soit pas la première fois que l'Aquastar Benthos fait son retour, cette édition spéciale Founders suscite un intérêt particulier chez les amateurs de vintage Aquastar. Le développement d'un mouvement nouveau avec La Joux-Perret représente un tournant majeur pour la marque, laissant présager d'autres innovations à venir.

Disponible en précommande à 2 355 €, le prix passera à 3 190 € après cette période, ce qui souligne l'exclusivité et la valeur de cette montre.

Cette nouvelle édition de l'Aquastar Benthos 500 ne se contente pas de rendre hommage à un héritage riche ; elle repousse les limites de l'innovation horlogère. Avec son mouvement unique et ses améliorations pensées pour le confort et la fonctionnalité, l'Aquastar Benthos 500 Founders Edition promet de marquer un nouveau chapitre dans l'histoire des montres de plongée.