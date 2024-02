Découvrez le Top 3 des montres connectées incontournables pour 2024

En quête de la montre connectée idéale pour accompagner votre quotidien en 2024 ? Véritables concentrés de technologie à porter au poignet, les smartwatches ne cessent d'évoluer, offrant des fonctionnalités toujours plus poussées, du suivi de santé à la connectivité cellulaire autonome. Décryptage des trois modèles qui vont marquer l'année.

La référence pour les utilisateurs d'iPhone : Apple Watch Série 9 (GPS + Cellulaire)

Taille du boîtier : Options de 41mm ou 45mm

Matériau du boîtier : Aluminium ou Acier Inoxydable

Couleurs du boîtier : 5 (Aluminium), 3 (Acier Inoxydable)

Type d'affichage : Retina toujours actif (2000 nits de luminosité)

Système d'exploitation : WatchOS

Option Cellulaire : Oui

Résistance à l'eau : jusqu'à 50 mètres

Autonomie de la batterie : Jusqu'à 18 heures

L'Apple Watch Série 9, avec sa connectivité GPS et cellulaire, s'impose comme un bijou technologique pour les adeptes de l'univers Apple. Elle brille par ses fonctionnalités avancées telles que le suivi cardiaque et la détection de chute. Son design élégant et sa capacité à se personnaliser avec une multitude de bracelets en font un choix premium indéniable en termes de style et de performances.

Le meilleur choix économique : Apple Watch SE (2e Génération, GPS + Cellulaire)

Taille du boîtier: Options de 40mm ou 44mm

Matériau du boîtier: Aluminium

Couleurs du boîtier: 3

Type d'affichage: Retina (1000 nits de luminosité)

Système d'exploitation: WatchOS

Option Cellulaire: Oui

Pour ceux soucieux de leur budget, l'Apple Watch SE (2e Génération) demeure un choix judicieux. Moins coûteuse que la série 9, elle offre néanmoins une expérience utilisateur complète sous WatchOS avec des fonctionnalités suffisantes pour rester connecté sans compromettre la qualité ni l'expérience globale.

L'incontournable pour les utilisateurs Android : Google Pixel Watch 2 LTE

Taille de l'écran: Option unique de 41mm (diamètre)

Matériau du boîtier: Aluminium

Couleurs du boîtier: 4

Type d'affichage: AMOLED toujours actif

Système d'exploitation: Wear OS 4.0

Option Cellulaire: Oui

Pour les aficionados d'Android, la Google Pixel Watch 2 LTE se présente comme un choix naturel. Offrant une intégration parfaite avec l'écosystème Android grâce à Wear OS, cette montre garantit une expérience utilisateur fluide et cohérente tout en proposant des fonctionnalités pertinentes pour le suivi santé et le paiement sans contact via Google Pay.