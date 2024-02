Découvrez le Spirit Titanium de Longines : Un hommage au monde de l’aviation sans précédent

Lancée en 2020, la collection Spirit de Longines rend hommage aux pionniers de l'aviation du début du XXe siècle qui se fiaient déjà aux montres de la marque. Récemment, Longines a introduit les premières montres Spirit en titane, une révolution dans le monde horloger, marquée notamment par l'absence de guichet date. Nous avons testé le modèle de 42 mm (réf. L3.811.1.53.2) lors d'un vol d'essai proverbial.

L'innovation au cœur de la tradition

En 2021, Longines a dévoilé deux versions du Spirit Titanium, marquant à la fois un pas en avant dans l'innovation et un hommage au monde de l'aviation. Ces modèles, forgés en titane de grade 5 – un alliage de titane, d'aluminium et de vanadium –, sont plus légers et résistants que l'acier. Cette avancée est significative, tant pour l'industrie aéronautique, qui privilégie désormais les métaux à base de titane pour leur rapport poids-résistance optimal, que pour l'industrie horlogère, qui a commencé à utiliser le titane dans les années 1960.

Un design pensé pour les amateurs d'aviation

Disponibles en diamètres de 40 mm et 42 mm, les nouvelles Spirit Titanium sont proposées avec un bracelet en nylon noir façon NATO ou un bracelet interchangeable en titane, assorti à la finition satinée du boîtier. Les prix varient de 2 400 € pour le modèle de 40 mm avec bracelet en nylon à 2 770 € pour le modèle de 42 mm sur bracelet en titane, des tarifs compétitifs compte tenu de la qualité et de la finition du produit.

Caractéristiques techniques et esthétiques

La collection Spirit, avec ses caractéristiques empruntées aux montres de pilote et ses lignes contemporaines, a su créer un classique instantané. Les modèles sans date en titane, en particulier, offrent un look épuré et symétrique très apprécié. Sous le boîtier, on trouve le calibre automatique L888.4, offrant une réserve de marche de 72 heures et une certification chronomètre COSC, preuve de sa précision et de sa fiabilité.

Une finition irréprochable

Le soin apporté aux détails est impressionnant : du cadran anthracite à la finition du boîtier, en passant par la longueur des aiguilles et les éléments appliqués sur le cadran. Tout indique que Longines se dirige vers l'excellence, avec un rapport qualité-prix difficilement égalable dans cette gamme de prix.

Boîtier en titane de grade 5 pour une résistance et légèreté optimales

Calibre L888.4 avec 72 heures de réserve de marche

Bracelet en nylon noir façon NATO ou bracelet en titane interchangeable

Design épuré sans guichet date pour une esthétique symétrique

Quelques points à considérer

Malgré ses nombreux atouts, le choix du bracelet fixe façon NATO peut être vu comme un inconvénient pour certains, du fait qu'il augmente légèrement la hauteur de la montre et cache le fond gravé. Néanmoins, la qualité et le confort du bracelet compensent largement ce détail.

En conclusion, le Spirit Titanium de Longines est une montre qui coche toutes les cases pour les amateurs d'horlogerie à la recherche d'un modèle sans affichage de date. Elle combine avec succès l'hommage au monde de l'aviation et l'innovation technique, le tout couronné par une esthétique unique et élégante. Un véritable cinq étoiles dans l'univers des montres.