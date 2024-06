Découvrez le nouveau Vivo Watch GT : eSIM et une autonomie impressionnante de 21 jours

Le Vivo Watch GT arrive avec des fonctionnalités avancées et une autonomie exceptionnelle, disponible dès maintenant en Chine.

Le lancement officiel du vivo watch gt en chine

Le Vivo Watch GT a été officiellement lancé en Chine, apportant une nouvelle option aux amateurs de smartwatches. Ce modèle, qui a fait l'objet de teasers sur les réseaux sociaux au début du mois de mai, a été dévoilé lors d'un événement aux côtés des smartphones Vivo S19 et S19 Pro.

Des caractéristiques techniques avancées

Une écran amoled rectangulaire

Le Vivo Watch GT est doté d'un écran AMOLED rectangulaire de 1,85 pouces avec une résolution de 390 x 450 pixels. Cette taille et cette résolution offrent une clarté et une vivacité exceptionnelles, idéales pour une utilisation quotidienne et pour consulter des notifications rapidement.

Compatibilité esim et fonctionnalités d'appel

Le Watch GT est compatible avec eSIM, permettant ainsi aux utilisateurs d'envoyer des messages et de passer des appels sans avoir besoin de leur téléphone. Cette fonctionnalité offre une grande liberté et une commodité accrue, surtout pour les personnes actives qui ne veulent pas être encombrées par leur smartphone.

Un système d'exploitation intelligent

Le Blue River OS du Vivo Watch GT intègre plusieurs outils d'intelligence artificielle, comme la prise de notes dictées et la génération d'écrans de montre personnalisés. Ces fonctionnalités augmentent l'utilité et la personnalisation du wearable, rendant l'expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée.

Autonomie de la batterie : un point fort

Mode bluetooth : jusqu'à 21 jours

Vivo a confirmé que le Watch GT peut fonctionner jusqu'à 21 jours en mode Bluetooth, ce qui est impressionnant pour une smartwatch. Cette autonomie étendue est idéale pour ceux qui ne veulent pas avoir à recharger leur appareil fréquemment.

Utilisation typique avec esim

En revanche, lorsqu'il est utilisé avec eSIM active, l'autonomie de la batterie est réduite à environ trois jours avec une utilisation typique. Cette différence notable est due à la consommation d'énergie supplémentaire nécessaire pour les fonctions cellulaires.

Design et personnalisation

Un design léger et des bracelets interchangeables

Le Vivo Watch GT pèse environ 33 grammes, ce qui le rend léger et confortable à porter. Les bracelets sont détachables, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur montre selon leurs préférences. Actuellement, les clients peuvent choisir entre un modèle noir avec un bracelet en silicone et une version blanche avec un bracelet en cuir.

Variantes de couleurs à venir

Vivo prévoit également de lancer des variantes bleu et rose prochainement, offrant encore plus d'options de personnalisation pour les utilisateurs. Cette attention portée à l'esthétique montre l'engagement de Vivo à répondre aux goûts variés de sa clientèle.

Prix et disponibilité

Disponible en chine dès maintenant

Le Vivo Watch GT est déjà disponible en Chine. La version noire avec un bracelet en silicone est proposée au prix de 799 yuans (~112 euros), tandis que la version blanche avec un bracelet en cuir est vendue à 899 yuans (~127 euros). Ces prix rendent le Watch GT compétitif sur le marché des smartwatches, en offrant des fonctionnalités avancées à un tarif abordable.

Lancement mondial attendu

Pour l'instant, Vivo n'a pas encore annoncé de plans pour un lancement mondial de cette smartwatch. Les consommateurs internationaux devront donc patienter avant de pouvoir mettre la main sur le Vivo Watch GT. Toutefois, l'intérêt suscité par ce modèle laisse présager une demande potentielle élevée en dehors de la Chine.

En résumé

Le Vivo Watch GT se positionne comme une option attrayante pour les utilisateurs de smartwatches, grâce à sa compatibilité eSIM, son autonomie remarquable et ses fonctionnalités avancées. Bien que pour l'instant réservé au marché chinois, il est fort probable que ce modèle suscite un intérêt international. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur la disponibilité globale de cette smartwatch prometteuse.