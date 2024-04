Découvrez le duo de chronographe et minuteur de tableau de bord « Tour Auto » de Baltic : Un retour aux classiques

Baltic renoue avec une tradition classique en proposant un ensemble composé d'un chronographe et d'un minuteur de tableau de bord, célèbrant ainsi son rôle de chronométreur officiel du plus ancien rallye automobile encore en activité.

Une fusion de l'automobile et de l'horlogerie

Ce n'est un secret pour personne que l'automobile et l'horlogerie partagent une longue histoire commune, faite de design et de mécanique. Lors de ma visite au Rennsport à Laguna Seca, j'ai été particulièrement captivé par les minuteurs de tableau de bord historiques et les nouvelles créations exposées. Cette fascination m'a conduit à découvrir l'ensemble chronographe et minuteur de tableau de bord de Baltic, une innovation moderne qui puise dans le riche héritage des rallyes automobiles.

Inspiration tirée des minuteurs de rallye classiques

Association parfaite avec le rallye Tour Auto 2024

Le chronographe Baltic Tour Auto 2024

Le chronographe « Tour Auto » de Baltic, avec son boîtier en acier inoxydable de 39,5mm x 13,5mm et son verre bombé, est un hommage au design classique. Le cadran tricolore, avec ses nuances subtiles de rouge, blanc et bleu, évite tout excès de nationalisme tout en célébrant élégamment ses racines françaises. À l'intérieur, le mouvement chronographe à came Sellita SW510-M offre une réserve de marche de 63 heures, assurant fiabilité et précision.

Cadran tricolore subtil et élégant

Mouvement Sellita SW510-M manuel

Le minuteur de tableau de bord

Accompagnant le chronographe, le minuteur de tableau de bord apporte une touche de nostalgie et d'utilité. Conçu pour être facilement lisible et fonctionnel, il comprend un chronographe flyback pour une utilisation optimale en course. Le design s'accorde parfaitement avec celui du chronographe, utilisant le même langage visuel inspiré du drapeau français.

Chronographe flyback pour une réinitialisation rapide

Mouvement mécanique Hanhart pour le chronomètre

Design et fonctionnalités

Outre son aspect esthétique, l'ensemble offre des fonctionnalités pratiques pour les amateurs de rallyes et de chronométrie. Les cadrans sont conçus pour offrir une excellente lisibilité, et le système de changement rapide de bracelet sur le modèle en acier permet une personnalisation facile et rapide. Le bracelet en Alcantarra bleu marine ajoute une touche de style automobile supplémentaire.

Système de changement rapide de bracelet

Bezel en aluminium avec un aspect légèrement vieilli

Prix et disponibilité

L'ensemble sera disponible à la vente sur le site de Baltic à partir du 22 avril à 10h, heure de l'Est, pour un prix de 2 100 €. Limité à 500 pièces numérotées, cet ensemble promet d'être un objet de collection prisé par les amateurs de montres et de courses automobiles.

Édition limitée à 500 pièces

Excellent rapport qualité-prix pour un ensemble exclusif

En résumé, l'ensemble chronographe et minuteur de tableau de bord « Tour Auto » de Baltic est une célébration du patrimoine automobile et horloger. Avec son design soigné et ses fonctionnalités pensées pour les passionnés, il représente un hommage parfait à l'esprit des rallyes classiques et à la précision chronométrique.