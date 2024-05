Découvrez l’Atwood d’Oak & Oscar : Le chronographe manuel qui fait sensation

La marque horlogère indépendante de Chicago Oak & Oscar enrichit sa gamme avec l'Atwood, un chronographe à remontage manuel de belle facture. Doté d'un calibre Sellita Manufacture avec roue à colonnes et fonction retour-en-vol, logé dans un boîtier de 39 mm, il conjugue taille idéale, look vintage et fonctionnalités modernes. Présentation d'un modèle très prometteur, décliné en trois versions de cadran.

Un digne successeur au chronographe Jackson

Fondée en 2015 par Chase Fancher, Oak & Oscar s'est bâti en moins de 10 ans un solide catalogue de montres néo-vintages robustes et attrayantes. Toutes rendent hommage à Chicago, ville d'attache de la marque, à travers des noms évoquant son histoire et son architecture. L'Atwood ne fait pas exception, tirant son patronyme de Charles Atwood, l'architecte qui a co-conçu le Museum of Science and Industry pour l'Exposition universelle de 1893.

Ce nouveau chronographe prend la relève de la Jackson, premier modèle du genre chez Oak & Oscar. Lancée en 2017 en série limitée, cette montre de 40 mm animée par un mouvement Eterna à remontage manuel et retour en vol avait surpris par son prix de 2 650 $, le plus élevé de la jeune marque à l'époque. Après une autre itération « Big Eye » en 2021, l'Atwood marque le grand retour d'Oak & Oscar sur le terrain des chronos.

Un boîtier de 39 mm finement ouvragé

Avec ses 39 mm de diamètre pour 46 mm d'entrecornes, l'Atwood se montre plus compact et polyvalent que son prédécesseur. Son boîtier en acier arbore une finition brossée avec une large couronne cannelée et des poussoirs « pump ». Mais c'est son épaisseur contenue à seulement 12,9 mm (verre saphir bombé compris) qui marque une vraie différence avec la Jackson et ses 14,5 mm de haut.

Boîtier en acier 316L brossé de 39 mm de diamètre

Épaisseur de 12,9 mm, verre saphir bombé inclus

Étanchéité de 50 mètres

Fond transparent vissé

Trois cadrans « sandwich » au style signature

Fidèle à l'identité de la marque, l'Atwood se décline en trois versions de cadran sandwich mat :

Blanc « panda » avec compteurs noirs

Gris anthracite avec compteurs blancs

Bleu marine avec compteurs blancs

Contrairement à la Jackson et ses deux compteurs, l'Atwood adopte une configuration tri-compax plus classique : petite seconde à 9h, totalisateur 30 minutes à 3h et compteur 12 heures à 6h. Les index appliques laissent place à un marquage luminescent en creux, tandis qu'un rehaut tachymétrique complète l'ensemble. On retrouve les aiguilles typiques d'Oak & Oscar, avec une trotteuse dont le contrepoids rappelle le logo de la marque.

Un calibre manufacture Sellita avec roue à colonnes

Pour animer l'Atwood, Oak & Oscar a choisi le calibre AMT5100M de Sellita. Ce mouvement chronographe à remontage manuel doté d'une roue à colonnes et d'une fonction retour en vol est une pièce rare, issue de la division Manufacture du fondeur suisse qui y loge ses innovations. Délivrant 58 heures de réserve de marche, il s'admire à travers le fond saphir avec ses finitions « baguette » et la signature de la marque.

Un rapport qualité-prix séduisant

L'Atwood confirme le positionnement d'Oak & Oscar sur le segment des montres néo-vintages haut de gamme accessibles. Proposé à partir de 2 450 $ sur bracelet cuir (fourni avec un bracelet nylon supplémentaire) et 2 650 $ sur bracelet acier, ce chronographe se révèle très attractif au regard de sa qualité de fabrication et de son mouvement exclusif. D'autant qu'il est livré avec un outil de changement de bracelet dans un écrin en toile et cuir.

Certes, le prix peut sembler élevé comparé à d'autres « micro-marques ». Mais il se justifie ici par des finitions et un contrôle qualité dignes de maisons établies facturant le double. Avec l'Atwood, Oak & Oscar livre une belle démonstration de son savoir-faire. Ce chronographe néo-rétro aussi élégant que fonctionnel enrichit idéalement la gamme en cultivant la philosophie de la marque. Tout en se montrant plus accessible et polyvalent avec son diamètre ramené à 39 mm.

Disponible à l'automne, l'Atwood devrait séduire un large public d'amateurs en quête d'un chronographe de caractère à prix doux. Tout en contribuant à asseoir la crédibilité et la désirabilité d'Oak & Oscar, en passe de rejoindre le club fermé des jeunes marques horlogères indépendantes qui comptent. Un nom à suivre de très près !