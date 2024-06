Découvrez la Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20 Édition Limitée : l’élégance revisitée des montres de plongée

La Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20 Édition Limitée est une montre de plongée exceptionnelle qui allie un design rétro à des caractéristiques modernes. Plongeons dans les détails de ce garde-temps exclusif qui séduit les passionnés d’horlogerie et les amateurs de plongée.

Un design vintage et élégant

La Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20 se distingue par son esthétique vintage, inspirée des modèles des années 1960. Le boîtier en acier inoxydable poli et brossé présente des lignes épurées et un profil mince, offrant un confort optimal au poignet. Le cadran noir mat, orné d’index et d’aiguilles luminescents, assure une lisibilité parfaite dans toutes les conditions de lumière.

Boîtier en acier inoxydable poli et brossé

Profil mince pour un confort optimal

Cadran noir mat avec index et aiguilles luminescents

Des matériaux de haute qualité

Chaque élément de la Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20 est conçu avec des matériaux de haute qualité pour garantir durabilité et performance. Le verre saphir bombé, résistant aux rayures, protège le cadran tout en offrant une excellente visibilité. Le bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante sécurisée complète l’élégance et la robustesse de la montre.

Ces matériaux premium assurent non seulement une longue durée de vie, mais aussi une apparence impeccable qui résiste aux épreuves du temps.

Verre saphir bombé résistant aux rayures

Bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante sécurisée

Matériaux durables et esthétiques

Un mouvement automatique de précision

Au cœur de cette montre se trouve un mouvement automatique de haute précision, le calibre YEMA2000, conçu et assemblé en France. Ce mouvement offre une réserve de marche de 42 heures, assurant une fiabilité et une performance constantes. La couronne vissée et le protège-couronne ajoutent une couche supplémentaire de sécurité et de fonctionnalité, essentielles pour une montre de plongée.

Ce calibre de fabrication française est le résultat d’un savoir-faire horloger exceptionnel, garantissant précision et robustesse.

Mouvement automatique calibre YEMA2000

Réserve de marche de 42 heures

Couronne vissée avec protège-couronne

Des fonctionnalités adaptées à la plongée

La Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20 est conçue pour répondre aux exigences des plongeurs. Elle est étanche jusqu’à 300 mètres, permettant une utilisation en plongée sous-marine. La lunette unidirectionnelle avec verrouillage de la lunette sécurise les temps de plongée, tandis que la lisibilité des éléments luminescents assure une lecture rapide et précise sous l’eau.

Ces caractéristiques en font un outil fiable pour les plongeurs professionnels et amateurs, tout en conservant une esthétique élégante pour une utilisation quotidienne.

Étanchéité jusqu’à 300 mètres

Lunette unidirectionnelle avec verrouillage de la lunette

Éléments luminescents pour une lisibilité sous l’eau

Une édition limitée et exclusive

La Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20 est une édition limitée, ce qui la rend particulièrement précieuse pour les collectionneurs. Chaque montre est numérotée, ajoutant à son exclusivité et à sa valeur. Cette édition limitée est une célébration du riche héritage de Yema en matière de montres de plongée, tout en intégrant des améliorations modernes.

Posséder cette montre, c’est faire partie d’un cercle exclusif de passionnés qui apprécient l’histoire et l’innovation horlogère.

Édition limitée et numérotée

Précieuse pour les collectionneurs

Célébration du riche héritage de Yema

Un investissement dans l’élégance et la fonctionnalité

Investir dans une Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20, c’est choisir un garde-temps qui allie élégance et fonctionnalité. Sa conception intemporelle et ses caractéristiques techniques en font un choix judicieux pour ceux qui recherchent une montre de plongée fiable et esthétique. Cette montre est non seulement un instrument de précision, mais aussi un symbole de style et de qualité.

Que ce soit pour une utilisation en plongée ou comme accessoire de mode, cette montre saura répondre aux attentes des amateurs de belles montres.

Conception intemporelle

Fiabilité et précision

Symbole de style et de qualité

La Yema Superman Skin Diver Slim CMM.20 Édition Limitée est une montre de plongée exceptionnelle qui combine un design vintage élégant avec des caractéristiques modernes et des matériaux de haute qualité. Conçue pour les plongeurs et les collectionneurs, cette montre est un choix parfait pour ceux qui recherchent à la fois performance et esthétique. Son édition limitée en fait une pièce précieuse et exclusive, célébrant l’héritage de Yema dans l’horlogerie de plongée.