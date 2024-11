Découvrez la TAG Heuer Aquaracer Solargraph ‘Sundowner’ en collaboration avec Time+Tide

La nouvelle TAG Heuer Aquaracer Solargraph ‘Sundowner’ est une édition limitée qui allie l’innovation du mouvement solaire à l’élégance de l’or rose. Inspirée par les paysages australiens, cette montre unique fait honneur à la collaboration entre TAG Heuer et Time+Tide. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette montre qui promet de devenir un incontournable pour les amateurs de style et de performance.

un design inspiré de l’Australie et de son climat ensoleillé

TAG Heuer et le magazine australien Time+Tide s’associent pour créer une version revisitée de la célèbre Aquaracer Solargraph. Le modèle « Sundowner » tire son nom des chaudes soirées australiennes et intègre des éléments de design inspirés par les teintes chaudes de l’Outback.

Cette édition limitée se distingue par ses touches de plaquage or rose 18 carats sur la lunette et les index appliqués. Ces détails en or rose ajoutent une touche de chaleur et d’élégance à la montre en titane robuste, déjà plébiscitée pour son allure sportive et minimaliste. Avec un diamètre de 40 mm et une épaisseur de 10 mm, ce modèle combine confort au poignet et style affirmé.

un mouvement solaire haute performance

La TAG Heuer Aquaracer Solargraph « Sundowner » est animée par le calibre TH50-00, un mouvement quartz à énergie solaire. Ce calibre permet de maintenir une précision remarquable sans nécessiter de changement de pile. L’énergie solaire est captée à travers le cadran anthracite qui, bien que paraissant opaque, est spécialement conçu pour optimiser la capture de la lumière.

Grâce à cette technologie, la montre peut fonctionner de manière autonome sur de longues périodes, même avec un usage intensif en extérieur. Ce choix de mouvement en fait une montre fiable pour les aventures en plein air, offrant à la fois autonomie et praticité.

caractéristiques techniques et matériaux haut de gamme

La Aquaracer Solargraph ‘Sundowner’ possède un boîtier et une lunette en titane Grade 2 sablé, un matériau reconnu pour sa légèreté et sa résistance. Cette montre est conçue pour affronter des conditions extrêmes, avec une étanchéité allant jusqu’à 200 mètres. Son design solide est renforcé par une couronne vissée et une lunette rotative unidirectionnelle, ce qui en fait une option idéale pour les amateurs de plongée et de sports nautiques.

Diamètre : 40 mm

: 40 mm Épaisseur : 10 mm

: 10 mm Étanchéité : 200 mètres

: 200 mètres Boîtier et lunette : Titane Grade 2 sablé

: Titane Grade 2 sablé Indice et aiguilles : Plaqué or rose 18K

: Plaqué or rose 18K Mouvement : Calibre TH50-00, solaire

une esthétique harmonieuse pour tous les styles

Le design de la montre s’accompagne d’un cadran anthracite brossé au soleil, agrémenté d’index et d’aiguilles plaqués or rose qui rappellent le coucher de soleil australien. L’effet visuel est intensifié par un bracelet textile NATO avec boucle et passant en titane sablé, assorti aux tons de la montre.

Ce bracelet, bien qu’alternatif au traditionnel bracelet en titane, s’harmonise parfaitement avec le caractère de la montre. Il offre également une souplesse et un confort optimaux, particulièrement adaptés aux environnements chauds et humides.

une édition limitée pour les collectionneurs

La TAG Heuer Aquaracer Solargraph ‘Sundowner’ est une édition limitée à 250 exemplaires, disponible à partir du 18 novembre à 21h CET. Ce modèle sera commercialisé dans les boutiques TAG Heuer d’Australie et de Nouvelle-Zélande ainsi que sur les sites de TAG Heuer et Time+Tide. Au prix de 3 050 €, cette montre incarne un excellent compromis entre luxe, innovation et robustesse.

Le caractère exclusif de cette édition limitée en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les passionnés de montres en quête d’une montre à la fois unique et performante. Chaque détail a été pensé pour capturer l’esprit de l’Aquaracer tout en offrant une interprétation plus chaleureuse et distincte.

pourquoi l’aquaracer solargraph devient incontournable

La collection Aquaracer de TAG Heuer a su séduire un large public par son positionnement de montre polyvalente et durable, accessible aux amateurs de sport et aux passionnés de montres classiques. Avec l’ajout de la technologie solaire et les touches d’or rose, ce modèle offre une version rafraîchie qui accentue son caractère sportif sans renoncer à l’élégance.

En tant que montre de plongée, l’Aquaracer Solargraph se rapproche de la Submariner dans son rôle de montre de luxe accessible et fonctionnelle. Elle répond aux besoins des aventuriers modernes qui recherchent un modèle fiable et esthétiquement plaisant, capable de se démarquer dans toutes les situations.

la aquaracer solargraph sundowner : un hommage à la nature australienne

La TAG Heuer Aquaracer Solargraph ‘Sundowner’ ne se contente pas d’être un simple accessoire de mode ; elle incarne un hommage aux paysages australiens et au soleil intense qui caractérise ce territoire. Les touches d’or rose rappellent le crépuscule dans l’Outback, tandis que le mouvement solaire célèbre l’énergie naturelle.

Avec sa résistance, son autonomie et son design emblématique, cette montre est un hommage aux aventuriers du quotidien, tout en restant un modèle élégant et durable pour ceux qui souhaitent porter un garde-temps au style unique.

Cette nouvelle version de l’Aquaracer Solargraph montre que TAG Heuer continue de repousser les limites de l’innovation horlogère, tout en rendant hommage à des paysages et des cultures uniques.