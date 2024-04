Découvrez la Superocean 36 de Breitling : une édition limitée exclusivement pour l’Amérique du Nord

Dans un monde horloger constamment en quête de nouveauté et d'exclusivité, Breitling vient de frapper un grand coup avec le lancement de la nouvelle Superocean 36, réservée au marché nord-américain. Ce garde-temps, produit en seulement 200 exemplaires, est une véritable œuvre d'art technique et esthétique.

Un design épuré aux accents luxueux

La Superocean 36 de Breitling se distingue par son esthétique moderne et raffinée. Le choix d'un cadran blanc est rehaussé par un insert en céramique blanche, qui contraste harmonieusement avec la lunette et la couronne en or rouge 18 carats. La splendeur de l'or rouge est mise en avant sur le cadran grâce à l'échelle des minutes, le logo « B » en cursive, l'inscription « SuperOcean » et la pointe de l'aiguille des secondes centrale.

Matériaux de haute qualité : L'insert en céramique et l'or rouge 18 carats confèrent à cette montre une allure à la fois sportive et luxueuse.

L'insert en céramique et l'or rouge 18 carats confèrent à cette montre une allure à la fois sportive et luxueuse. Détails raffinés : Chaque détail du cadran a été pensé pour refléter l'exclusivité et la qualité de cette édition limitée.

Performance et fiabilité

Sous son apparence élégante, la Superocean 36 est conçue pour les amateurs d'aventures extrêmes. Offrant une résistance à l'eau jusqu'à 300 mètres, ce modèle est équipé du calibre manufacture 17 de Breitling, assurant une réserve de marche de 38 heures. Le dos du boîtier est gravé des inscriptions « LIMITED EDITION » et « ONE OF 200 », soulignant son caractère exclusif.

Calibre manufacture 17 : Ce mouvement automatique est reconnu pour sa robustesse et sa précision.

Ce mouvement automatique est reconnu pour sa robustesse et sa précision. Résistance à l'eau : Avec une capacité de 300 mètres, elle est parfaite pour la plongée et les sports nautiques.

Un bracelet en harmonie avec le design

La Superocean 36 est parée d'un bracelet en caoutchouc blanc, écho aux nuances principales du boîtier et du cadran. Ce choix de matériau n'est pas seulement esthétique mais également pratique, offrant confort et durabilité même dans les conditions les plus rigoureuses.

Confort : Le caoutchouc est souple et agréable au poignet, idéal pour un usage quotidien comme pour les activités sportives.

Le caoutchouc est souple et agréable au poignet, idéal pour un usage quotidien comme pour les activités sportives. Esthétique cohérente : Le bracelet complète parfaitement le design global de la montre, créant une unité visuelle attrayante.

Tarification et disponibilité

Proposée à environ 6 650 euros (conversion actuelle du dollar), la Superocean 36 est disponible exclusivement via les boutiques Breitling et les détaillants autorisés aux États-Unis et au Canada. Cette tarification reflète non seulement la qualité et l'exclusivité de la montre mais aussi sa rareté sur le marché.

Exclusivité géographique : L'achat de cette montre est limité aux clients nord-américains, ce qui en fait un objet de convoitise pour les collectionneurs du monde entier.

L'achat de cette montre est limité aux clients nord-américains, ce qui en fait un objet de convoitise pour les collectionneurs du monde entier. Édition limitée : Avec seulement 200 exemplaires disponibles, posséder cette montre est un véritable privilège.

Pour ceux qui cherchent à allier performance, élégance et exclusivité, la Superocean 36 de Breitling est une candidate incontournable. Elle représente non seulement un investissement horloger mais aussi une déclaration de style et de personnalité. Invitant à la découverte, ce modèle est un hommage au savoir-faire de Breitling et à l'esprit d'aventure qui caractérise ses porteurs.