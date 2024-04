Découvrez la Rolex GMT-Master 1675 : L’icône des montres de voyage

La Rolex GMT-Master 1675 est une montre emblématique et prisée par les collectionneurs. Plongez dans l'univers fascinant de ce modèle et explorez son histoire, ses caractéristiques et sa valeur sur le marché actuel.

Histoire de la Rolex GMT-Master 1675

Créée en 1955, la GMT-Master 1675 est une montre-bracelet emblématique de la marque horlogère suisse Rolex. Elle a été conçue pour répondre aux besoins des pilotes de ligne de la PanAm qui traversaient plusieurs fuseaux horaires lors de leurs vols transcontinentaux. Cette montre incarne le savoir-faire de Rolex et l'héritage de l'aviation.

Dès 1954, Rolex lance la première GMT-Master offrant la possibilité de lire un second fuseau horaire via une aiguille additionnelle et une lunette graduée sur 24 heures. En 1959, la référence 1675 fait son apparition et entre dans la légende.

Caractéristiques du modèle Rolex GMT-Master 1675

Ce modèle présente plusieurs particularités qui ont contribué à son succès auprès des amateurs d'horlogerie:

Aiguilles Mercedes : ces aiguilles sont caractéristiques des montres Rolex et apportent une touche d'élégance au cadran.

Trotteuse centrale : la trotteuse permet de mesurer les secondes avec précision.

Aiguille GMT : cette aiguille supplémentaire indique un second fuseau horaire, très utile pour les voyageurs et les pilotes.

Lunette bidirectionnelle : la lunette peut être tournée dans les deux sens pour régler l'aiguille GMT sur le fuseau horaire souhaité.

La Rolex GMT-Master 1675 est disponible en différents matériaux, notamment l'acier inoxydable et l'or jaune. Les modèles les plus rares sont ceux sans protège-couronne, appelés « No Crown Guard ».

Valeur et cote de la Rolex GMT-Master 1675

La valeur d'une montre Rolex dépend de plusieurs facteurs, tels que son état, son ancienneté et sa rareté. Les modèles GMT-Master 1675 sont particulièrement recherchés par les collectionneurs et peuvent atteindre des prix élevés.

Pour estimer la valeur d'une Rolex GMT-Master 1675, il est conseillé de consulter un expert ou un commissaire-priseur qui pourra analyser la montre et donner une estimation précise. Il est également possible d'utiliser le tableau de numéros de série Rolex associé à la date de production pour dater une montre Rolex. Les années de production des montres Rolex depuis 1945 sont disponibles en ligne.

En 2024, les estimations des montres Rolex GMT-Master 1675 varient en fonction de leur état et de leur rareté. Les modèles en acier inoxydable sont généralement moins chers que ceux en or jaune, mais les exemplaires rares comme les « No Crown Guard » peuvent atteindre des prix nettement plus élevés.

Les collectionneurs à la recherche du trésor horloger ultime

La Rolex GMT-Master 1675 est considérée comme l'une des montres les plus iconiques et désirables de la marque. Sa popularité auprès des collectionneurs est due à son design intemporel, son héritage lié à l'aviation et sa fonctionnalité de double fuseau horaire.

Certaines variantes rares de la GMT-Master 1675, telles que les modèles « Long E » tropicale ou les « No Crown Guard », sont particulièrement prisées par les collectionneurs et peuvent atteindre des prix astronomiques lors de ventes aux enchères ou sur le marché d'occasion. Pour ces passionnés d'horlogerie, posséder une Rolex GMT-Master 1675 est un véritable accomplissement et une preuve de leur amour pour l'univers fascinant des montres Rolex.