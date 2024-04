Découvrez la première montre automatique Patek Philippe jamais conçue pour un collectionneur d’exception

Ce weekend, un événement rare et captivant se prépare chez Sotheby's à Hong Kong : la vente de la première montre automatique Patek Philippe, un modèle historique conçu pour l'un des clients les plus prestigieux de la marque.

Un peu d'histoire

La montre en question est une Patek Philippe 2526, connue pour être le premier modèle doté d'un mouvement automatique par la marque, introduisant le calibre 12-600AT. Ce garde-temps n'est pas seulement remarquable par son mécanisme, mais également par son boîtier vissé de 36mm et son cadran en émail, symboles de sophistication et de finesse.

La Patek Philippe 2526 est apparue pour la première fois en 1952.

est apparue pour la première fois en 1952. Elle symbolise l'introduction du premier mouvement automatique chez Patek Philippe.

Une montre, un propriétaire emblématique

Ce modèle particulier, le tout premier produit, avec le numéro de mouvement 760000, a été initialement livré à l'avocat américain J.B. Champion, un des clients les plus influents de la marque à cette époque. Cette montre, en plus de son extrait d'archives Patek, vient accompagnée d'une lettre confirmant sa provenance et sa livraison à Champion, écrite par le président de l'agence Henri Stern de l'époque.

Estimation actuelle : entre 2,8 et 4,6 millions d'euros (conversion depuis les 3–5 millions HKD).

Elle a déjà été vendue aux enchères en 1991 et 1998, atteignant 57 500 $ lors de sa dernière vente.

Détails et condition actuelle de la montre

La Patek Philippe 2526 de Champion est un exemple typique des premières séries, en or jaune avec un cadran émail blanc cassé réalisé par Stern Frères. Gravée au dos, on trouve l'inscription : « The First Self Winding Patek Philippe Made Especially For J.B. Champion. » Malgré les années, la montre conserve une condition bonne et originale, bien que le bracelet tressé original « C » ait été remplacé par un modèle « A ».

Importance historique et collection

J.B. Champion est reconnu comme l'un des plus grands collectionneurs de Patek du XXe siècle, ayant possédé une vingtaine de montres de la marque, bien que seulement trois avec son nom spécifiquement attribué soient connues sur le marché actuel. Cela souligne le caractère potentiellement unique des autres montres de sa collection qui pourraient encore être découvertes.

La 2458 Observatory de Champion était la montre-bracelet sans complication la plus chère jamais vendue à l'époque de sa dernière apparition en vente.

Un attrait qui dépasse le visuel

À première vue, la 2526 en or jaune avec son cadran en émail peut ne pas sembler la plus spectaculaire ou rare des montres. Cependant, un coup d'œil au dos de la montre révèle une gravure qui raconte une toute autre histoire, celle d'une pièce de collection ayant une immense valeur historique et sentimentale.

Ce weekend, les collectionneurs et les amateurs d'horlogerie auront les yeux rivés sur cette vente à Sotheby's, qui promet de marquer un moment phare dans l'histoire des enchères de montres de luxe. Un garde-temps qui, bien au-delà de son mécanisme et de son esthétique, représente un pan important de l'histoire de la horlogerie.