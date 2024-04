Découvrez la Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon : un chef-d’œuvre horloger pour le 150e anniversaire

Piaget célèbre son 150e anniversaire avec un garde-temps révolutionnaire : la Altiplano Ultimate Concept Tourbillon. Plus qu'une montre, une prouesse technique inégalée.

L'histoire derrière le bijou

Il y a 150 ans, Georges-Edouard Piaget ouvrait son premier atelier à La Côte-aux-Fées, posant ainsi les fondations d'une maison horlogère qui allait devenir légendaire. En 2024, pour marquer cet anniversaire significatif, Piaget réitère l'exploit technique avec la Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, un modèle en bleu profond, toujours aussi fin avec ses 2 mm d'épaisseur, mais enrichi d'un tourbillon volant spectaculaire.

Célébration du 150e anniversaire de Piaget

Introduction d'une complication de tourbillon volant dans un design ultra-fin

En faisant ce choix, Piaget délaisse la compétition pour la montre mécanique la plus fine, dominée actuellement par Bvlgari et Richard Mille, et se distingue par une approche où l'élégance technique prend le pas sur la simple réduction de taille.

Un design fidèle enrichi d'innovations

La Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, tout en conservant l'esthétique sobre et élégante des précédents modèles Altiplano, innove par son diamètre légèrement augmenté et une complexité mécanique accrue nécessitant une refonte de 90% de ses composants.

Utilisation d'un alliage de cobalt revêtu de PVD bleu sombre

Modification des composants pour intégrer le tourbillon tout en minimisant la friction

Ce remaniement a permis d'intégrer un tourbillon volant périphérique qui, en plus de son rôle technique, ajoute une dimension esthétique inédite à la montre.

Le tourbillon volant : une prouesse technique

Le calibre 970P-UC de la montre est un modèle de précision, embarquant un tourbillon volant qui indique les secondes en périphérie, visible à la fois sur le devant et à travers le fond du boîtier. Ce mécanisme sophistiqué souligne l'engagement de Piaget envers l'innovation horlogère et la recherche constante de perfection.

Tourbillon périphérique comme indicateur de seconde

Fréquence de 28,800 alternances par heure et réserve de marche de 40 heures

Ce calibre exceptionnel, ajusté par une couronne qui s'aligne parfaitement avec le boîtier et requiert un stylet spécial pour son réglage, montre le soin extrême apporté à chaque détail.

Impressions et impact de la montre

La création de la Altiplano Ultimate Concept Tourbillon n'a pas été sans défis : Piaget a testé 70 versions différentes pour la cage du tourbillon, 15 ancres et 30 boîtiers avant d'arriver à ce modèle. Chaque montre, devenue une édition très limitée de par sa complexité de fabrication, nécessite un an de travail pour sa réalisation.

Un processus de fabrication extrêmement méticuleux et long

Le caractère exclusif et le design avant-gardiste de cette montre en font non seulement un objet de collection précieux mais aussi une démonstration magistrale du savoir-faire de Piaget en matière de haute horlogerie.

En conclusion : un nouveau jalon pour Piaget

La Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon n'est pas seulement une montre ; c'est un symbole du génie horloger qui allie esthétique traditionnelle et innovations révolution

naires. Avec ce modèle, Piaget ne se contente pas de suivre les tendances mais les définit, affirmant son statut de leader dans le domaine des montres ultra-fines et complexes.

Un hommage à 150 ans d'excellence horlogère

Alors que Piaget continue de repousser les limites de ce qui est techniquement et esthétiquement possible, la Altiplano Ultimate Concept Tourbillon est sans doute destinée à devenir une icône de l'horlogerie moderne.