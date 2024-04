Découvrez la OnePlus Watch 2 : une montre connectée Android à l’autonomie record

Après deux semaines d'essai, la OnePlus Watch 2 se révèle être une montre connectée Android surprenante par sa robustesse et son autonomie, bien que son style et sa taille puissent ne pas convenir à tous. Voici notre analyse détaillée de ce nouveau modèle.

Design et confort : une montre grande taille

La OnePlus Watch 2 arbore un design imposant avec un boîtier de 47mm, plus grand et plus lourd que la plupart des montres connectées sur le marché, comme la Pixel Watch 2 de 41mm. Cette taille peut s'avérer encombrante, surtout si vous avez des poignets plus fins, et peut facilement glisser si elle est portée de manière lâche.

Disponible en deux finitions : Acier Noir et Acier Rayonnant avec un bracelet vert marine.

Un écran AMOLED de 1,43 pouces, lumineux et saturé, facilitant la lecture des notifications sans plisser les yeux.

La montre résiste jusqu'à 50 pieds sous l'eau et répond aux normes militaires de robustesse, adaptée pour les environnements les plus exigeants.

Cette grande taille n'est pas seulement une question d'esthétique mais aussi fonctionnelle, offrant un espace suffisant pour une batterie de grande capacité qui prolonge l'autonomie de l'appareil.

Autonomie et performances : au-delà des attentes

Le point fort de la OnePlus Watch 2 réside dans son incroyable autonomie. Grâce à une batterie de 500mAh, la montre peut durer jusqu'à 100 heures avec l'affichage toujours activé désactivé, ou 48 heures avec des fonctionnalités gourmandes en énergie comme le GPS et l'affichage permanent.

Elle se recharge rapidement, atteignant une charge complète en seulement une heure avec un chargeur compatible de la marque OnePlus.

Double processeur pour une gestion optimale de l'énergie : un Snapdragon W5 pour les tâches lourdes et un BES2700 pour les tâches de fond plus légères.

Une capacité de survie en mode économie d'énergie jusqu'à 12 jours.

Connectivité et applications : un domaine à améliorer

En termes de connectivité et d'intégration avec les services tiers, la OnePlus Watch 2 montre certaines faiblesses. Son application compagnon, OHealth, diffère de ce que proposent Google avec Fitbit et Samsung avec Samsung Health, limitant son utilité pour ceux qui souhaitent une intégration poussée avec d'autres services de santé.

La montre permet le suivi de diverses activités physiques comme la course, les entraînements en salle et le yoga, mais OnePlus doit encore travailler sur l'amélioration de l'intégration de ces données avec des services tiers.

Esthétique et adaptabilité : pas pour tous les goûts

Malgré ses caractéristiques impressionnantes, la taille et le style de la OnePlus Watch 2 peuvent ne pas plaire à tous. Ce modèle est clairement conçu pour ceux qui apprécient les montres plus grandes et qui peuvent accommoder un poids supérieur sur leur poignet.

Les finitions proposées offrent une certaine variété mais pourraient ne pas séduire ceux qui préfèrent un design plus neutre ou discret.

La montre est souvent perçue comme disproportionnée, surtout sur des poignets plus petits, ce qui peut affecter le confort quotidien et l'esthétique générale.

Ce modèle est idéal pour les utilisateurs à la recherche d'une montre robuste avec une excellente autonomie, moins adaptée pour ceux qui cherchent un appareil de suivi de santé intégré ou une esthétique plus traditionnelle.

En conclusion, la OnePlus Watch 2 est une montre connectée qui se distingue par son autonomie exceptionnelle et sa durabilité, mais qui pourrait ne pas convenir à tous en raison de son design imposant et de son intégration limitée avec les services de santé tiers. C'est une option solide pour ceux qui valorisent la longévité de la batterie et la robustesse dans un environnement connecté Android.