Découvrez la nouvelle version premium de la Vivo Watch 3 avec ECG, autonomie de 16 jours, GPS et NFC

La Vivo Watch 3 se renouvelle avec une version intégrant un électrocardiogramme (ECG), promettant des fonctionnalités de santé avancées et une autonomie impressionnante.

Nouveautés de la Vivo Watch 3

Vivo a annoncé une nouvelle version de sa montre intelligente Vivo Watch 3, qui se distingue principalement par l'intégration d'une fonction d'électrocardiogramme (ECG). Cette fonctionnalité est conçue pour détecter des irrégularités du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire, en seulement 30 secondes. La montre maintient également des capteurs de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang, qui opèrent des mesures continues.

Boîtier et design : Elle arbore un boîtier métallique noir élégant, associé à un bracelet en cuir noir.

: Elle arbore un boîtier métallique noir élégant, associé à un bracelet en cuir noir. Écran AMOLED: Dotée d'un écran AMOLED rond de 1,43 pouce, la montre offre une visibilité optimale avec plus de 100 interfaces différentes disponibles, même en mode Always-On.

Fonctionnalités enrichies pour le sport et la santé

La Vivo Watch 3 prend en charge plus de 100 modes sportifs grâce à ses capteurs intégrés, incluant un accéléromètre et un gyroscope. Elle propose également un suivi des cycles de sommeil, enrichissant ainsi ses capacités de suivi de la santé.

NFC et GPS intégrés : Pour des paiements sans contact et une navigation précise sans la nécessité d'un smartphone à proximité.

: Pour des paiements sans contact et une navigation précise sans la nécessité d'un smartphone à proximité. Autonomie de la batterie: La montre promet jusqu'à 16 jours d'autonomie en utilisation normale, bien que cette durée puisse diminuer à trois jours avec l'affichage Always-On et l'utilisation du modem LTE intégré.

Prix et disponibilité

La Vivo Watch 3 avec ECG est initialement lancée en Chine au prix de 1 499 yuans (environ 192 euros), ce qui représente une augmentation de 400 yuans (environ 51 euros) par rapport au modèle sans ECG. Ce prix place la Vivo Watch 3 en compétition directe avec des modèles populaires comme la Huawei Watch GT 3.

Avec ses fonctionnalités avancées et son design soigné, la nouvelle Vivo Watch 3 est une option attrayante pour ceux qui recherchent une montre intelligente capable de gérer à la fois leurs besoins de santé quotidienne et leurs activités sportives, tout en offrant une interface élégante et des options de connectivité étendues.