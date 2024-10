Découvrez la nouvelle Urwerk UR-150 Scorpion : Une révolution horlogère qui va vous époustoufler !

L’univers des montres de luxe vient d’être secoué par l’arrivée fracassante de la nouvelle Urwerk UR-150 Scorpion. Cette pièce d’exception repousse les limites de l’horlogerie traditionnelle avec un design audacieux et des innovations techniques stupéfiantes. Plongeons ensemble dans les détails de cette montre qui fait déjà sensation auprès des passionnés et des collectionneurs.

Un design futuriste qui ne laisse pas indifférent

La UR-150 Scorpion se démarque immédiatement par son allure avant-gardiste. Avec ses dimensions imposantes de 42,49 mm de diamètre et 52,31 mm de longueur, cette montre affirme sa présence au poignet sans pour autant être excessive. Le boîtier, savamment conçu, épouse les courbes du poignet pour un confort optimal malgré sa taille généreuse.

Proposée en deux versions distinctes, la Dark et la Titan, la UR-150 Scorpion offre deux esthétiques uniques :

La Dark arbore un boîtier en titane sablé et en acier revêtu de PVD anthracite, lui conférant un aspect résolument mystérieux et sophistiqué.

La Titan, quant à elle, opte pour un boîtier en titane et acier sablé sans revêtement, pour un rendu plus brut et industriel.

Les amateurs de détails apprécieront les bords striés sur les côtés du boîtier, offrant une prise en main agréable, ainsi que les quatre vis en titane aux coins, dont l’une arbore fièrement la signature Urwerk.

Une complication horlogère révolutionnaire

Le véritable tour de force de la UR-150 Scorpion réside dans son affichage rétrograde des minutes. Urwerk a réussi l’exploit de doubler l’arc rétrograde par rapport aux modèles précédents, passant de 120° à un impressionnant 240°. Cette prouesse technique offre une lecture du temps plus intuitive et spectaculaire.

L’aiguille des minutes, en aluminium noir avec une pointe rouge pour la version Dark ou verte pour la Titan, effectue un mouvement fluide le long de l’échelle graduée. À chaque heure, elle revient instantanément à zéro, tandis que les satellites des heures effectuent une rotation de 270° en seulement 1/100ème de seconde. Ce ballet mécanique est un véritable régal pour les yeux et témoigne de la maîtrise horlogère d’Urwerk.

Un mouvement d’exception : le UR-50.01

Au cœur de la UR-150 Scorpion bat le nouveau calibre automatique UR-50.01. Ce mouvement innovant intègre plusieurs caractéristiques remarquables :

Une fréquence de 28 800 alternances par heure pour une précision optimale

Une réserve de marche confortable de 43 heures

Un système de turbines jumelles sur le rotor, régulant sa vitesse tout en offrant une protection contre les chocs

La possibilité de régler le mouvement dans les deux sens, symbolisée par la flèche bidirectionnelle sur le cadran, ajoute une touche de praticité bienvenue pour les utilisateurs.

Un luxe accessible à quelques privilégiés

La UR-150 Scorpion n’est pas destinée à tous les poignets, et pas seulement en raison de sa taille. Produite en édition limitée à seulement 50 exemplaires pour chaque version, cette montre d’exception s’adresse à une clientèle exclusive. Les prix reflètent le niveau de sophistication et de rareté de la pièce :

La version Dark est proposée au prix de 89 000 euros

est proposée au prix de 89 000 euros La version Titan est disponible pour 88 000 euros

Ces tarifs placent la UR-150 Scorpion dans le segment des montres de très haute horlogerie, aux côtés des créations les plus audacieuses et innovantes du marché.

Une montre qui repousse les frontières de l’horlogerie

La UR-150 Scorpion n’est pas simplement une montre, c’est une véritable déclaration d’intention. Elle incarne la philosophie d’Urwerk, qui consiste à remettre en question les conventions horlogères traditionnelles et à proposer de nouvelles façons de lire et d’apprécier le temps.

Avec son design futuriste, sa complication rétrograde étendue et son mouvement innovant, la UR-150 Scorpion s’impose comme une pièce incontournable pour les collectionneurs et les amateurs d’horlogerie avant-gardiste. Elle représente le mariage parfait entre l’artisanat horloger traditionnel et l’innovation technique la plus pointue.

Une expérience horlogère unique

Porter une UR-150 Scorpion au poignet, c’est faire l’expérience d’une nouvelle dimension horlogère. Chaque regard sur le cadran devient un moment de fascination, où l’on contemple le ballet mécanique des satellites et de l’aiguille rétrograde. La lecture de l’heure, loin d’être une action banale, se transforme en un véritable spectacle visuel.

Le bracelet en caoutchouc, conçu par Kiska, assure un confort optimal malgré les dimensions généreuses de la montre. Il contribue à l’esthétique globale en prolongeant les lignes fluides du boîtier.

L’avenir de l’horlogerie au poignet

Avec la UR-150 Scorpion, Urwerk confirme sa position de leader dans l’horlogerie d’avant-garde. Cette montre n’est pas seulement un instrument de mesure du temps, c’est une véritable œuvre d’art mécanique, un concentré de créativité et d’innovation qui repousse les limites de ce qu’il est possible de réaliser en horlogerie.

Pour les collectionneurs et les passionnés, la UR-150 Scorpion représente une opportunité unique de posséder un morceau d’histoire horlogère. Elle incarne l’esprit d’innovation et d’audace qui caractérise les plus grands noms de l’industrie.

En définitive, la UR-150 Scorpion n’est pas simplement une montre, c’est une vision du futur de l’horlogerie. Elle nous rappelle que, dans un monde de plus en plus numérique, la mécanique horlogère a encore le pouvoir de nous émerveiller et de nous faire rêver.