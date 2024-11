Découvrez la nouvelle Tag Heuer Monaco Chronograph en rose avec cadran squelette : audace et modernité

in

Tag Heuer frappe fort avec une interprétation inédite de sa célèbre Monaco Chronograph. Habillée d’un rose éclatant et associée à un cadran squelette ultra-moderne, cette montre incarne un esprit audacieux et avant-gardiste. Une montre pensée pour les amateurs de design atypique et d’excellence horlogère.

Une silhouette iconique sublimée par une finition en titane sablé

La Monaco Chronograph en rose conserve l’esthétique légendaire de la gamme Monaco, tout en adoptant un boîtier entièrement réalisé en titane Grade 2, traité avec un revêtement DLC (Diamond-Like Carbon) noir mat. Cette finition apporte une allure monolithique et contemporaine, mettant en valeur les courbes subtiles et les arêtes audacieuses de la montre.

Ses cornes courtes et ses poussoirs facettés conservent le design emblématique de la collection, tandis qu’un fond en verre saphir permet d’admirer le mécanisme sophistiqué à l’intérieur. Avec une étanchéité allant jusqu’à 100 mètres, cette montre allie robustesse et élégance.

Un cadran squelette noir et rose : entre modernité et audace

Le cadran de cette Monaco Chronograph est sans aucun doute son élément le plus spectaculaire. Jouant sur une palette de noirs profonds et de rose néon, ce cadran squelette revisite les codes de l’horlogerie classique pour proposer une esthétique résolument futuriste. Le contraste saisissant entre les éléments noirs et les accents roses crée un effet visuel captivant.

Les ponts squelettés, les aiguilles principales noires et les index imprimés en rose apportent une touche flamboyante, tandis que les échelles des sous-cadrans et la trotteuse chronographe adoptent également cette teinte vibrante. Le choix du rose, inspiré des lumières néon et de l’énergie électrisante de Las Vegas, confère à cette montre un caractère unique et unisexe, éloigné des conventions habituelles.

Un mouvement in-house performant et raffiné

À l’intérieur de cette montre bat le mouvement automatique TH20-00, une évolution moderne du célèbre Heuer 02. Doté d’une réserve de marche impressionnante de 80 heures et fonctionnant à une fréquence de 28 800 vibrations par heure, ce calibre offre une précision et une fiabilité remarquables.

Le mécanisme se distingue par un système de chronographe à roue à colonnes et embrayage vertical, garantissant une utilisation fluide et précise. Côté finitions, le dos de la montre dévoile des ponts ornés de Côtes de Genève, un rotor ajouré au design bouclier et une roue à colonnes teintée de rose, en parfaite harmonie avec le cadran.

Un bracelet moderne et fonctionnel pour un style audacieux

Pour compléter cette pièce d’exception, Tag Heuer propose un bracelet en cuir doublé de caoutchouc noir, avec un effet textile subtil. Ce bracelet, à la fois élégant et sportif, s’accorde parfaitement avec l’esthétique globale de la montre. Le système à boucle déployante assure un confort optimal et une fixation sécurisée.

Le rose : une tendance inattendue mais irrésistible

Si le rose n’a pas toujours été une couleur dominante dans l’univers horloger, cette teinte connaît un engouement grandissant. Avec des modèles comme la Monaco Chronograph en rose, Tag Heuer démontre que cette couleur peut être audacieuse, dynamique et parfaitement adaptée aux montres de luxe modernes.

Ce modèle est une invitation à repenser les codes traditionnels. Associant une silhouette emblématique à une palette résolument contemporaine, il séduira les amateurs de montres uniques et originales.

Prix et disponibilité

La nouvelle Tag Heuer Monaco Chronograph en rose est disponible dès maintenant chez les revendeurs agréés. Proposée à un prix public conseillé de 11 000 CHF, soit environ 11 400 €, cette montre s’adresse aux passionnés prêts à adopter une pièce audacieuse et marquante.

Avec ce modèle, Tag Heuer prouve une fois de plus sa capacité à innover tout en honorant son héritage. Une montre pour ceux qui osent se démarquer avec style.