Découvrez la nouvelle série classique Presage de Seiko : une élégance intemporelle réinventée

Seiko lève le voile sur ses dernières créations au sein de la collection Presage : une série classique sublimée par des cadrans au charme discret et texturé. Un mariage parfait entre tradition et modernité qui promet d'enchanter les amateurs de montres élégantes.

Un renouveau dans la collection Presage de Seiko

La maison horlogère japonaise Seiko, reconnue pour sa capacité à allier savoir-faire traditionnel et innovations techniques, vient d'annoncer l'ajout de cinq nouvelles références à sa collection Presage, spécifiquement au sein de la série classique Presage. Cette dernière réinterprétation met en lumière des cadrans soigneusement texturés, qui s'inspirent des nuances subtiles et naturelles des textiles traditionnels japonais.

Les trois nouveaux modèles à date, référencés SPB463, SPB467 et SPB465, sont le fruit d'une recherche approfondie sur les textures et les couleurs. Leurs cadrans, au design incurvé et élégant, reflètent la fascination de Seiko pour les matériaux nobles :

Le SPB463, baptisé « Shiro-iro », arbore un blanc cassé évoquant les tissus naturels non blanchis.

Le SPB465, teinté « Araigaki », propose une couleur persimmon éclaircie.

Le SPB467, de couleur « Sumi-iro », présente un noir grisâtre inspiré des vêtements traditionnels portés par les moines.

La texture et la courbure des cadrans sont pensées pour épouser la palette de couleurs naturelles choisies, créant ainsi une cohérence esthétique remarquable. Qui plus est, les index et les aiguilles mimant cette courbure renforcent l'élégance de ces pièces.

Une amélioration notable du boîtier et du bracelet

Outre l'introduction de ces nouvelles teintes, Seiko a porté une attention particulière à l'ergonomie du boîtier et du bracelet. Avec un diamètre de 40.2mm pour une épaisseur de 13mm, ces montres offrent une présence mesurée au poignet, tout en arborant un cristal saphir doublement bombé pour une élégance accrue. Cette évolution s'accompagne d'un bracelet sept maillons, conçu pour compléter harmonieusement le style raffiné de la collection.

À l'intérieur, on retrouve le calibre 6R55 de Seiko, un mouvement automatique doté d'une réserve de marche de 72 heures, témoignant du soin apporté par Seiko à l'équilibre entre esthétique et performance.

Une élégance accessible

Les prix de vente conseillés de ces trois nouvelles références commencent à environ 870€, un positionnement tarifaire qui les rend accessibles à une large gamme d'amateurs d'horlogerie à la recherche d'une montre habillée de qualité. Disponibles dès juin 2024, ces modèles sont promis à un bel avenir.

Les modèles à cœur ouvert : une touche de distinction

Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des montres à affichage traditionnel de la date, Seiko introduit également deux modèles à cœur ouvert, les références SPB469 et SPB471. Celles-ci conservent les dimensions du boîtier tout en exploitant le calibre Seiko 6R5J. Ces pièces, proposées à environ 1030€, offrent un aperçu fascinant sur la mécanique interne de la montre, pour une expérience horlogère encore plus immersive.

Pourquoi opter pour la série classique Presage de Seiko ?

Design inspiré : L'inspiration tirée des textures et couleurs des textiles traditionnels japonais confère à ces montres une profondeur esthétique rare.

Qualité de fabrication : Le savoir-faire de Seiko en matière d'horlogerie est indéniable, combinant esthétique raffinée et mécaniques précises.

Accessibilité : Avec des prix qui défient la concurrence pour un niveau de qualité comparable, la série classique Presage représente un excellent investissement pour les amateurs d'élégance discrète.

Pour tous ceux en quête d'une montre habillée alliant tradition horlogère et design contemporain, la nouvelle série Presage de Seiko se pose comme une option de choix. Elle représente l'harmonie parfaite entre l'héritage d'une manufacture d'exception et la modernité, destinée à accompagner avec style le quotidien de ceux qui la portent.