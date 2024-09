Découvrez la nouvelle Royal Oak Concept d’Audemars Piguet : Un chef-d’œuvre en carbone forgé CFT

La maison horlogère suisse Audemars Piguet frappe fort avec sa nouvelle Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date. Cette pièce d’exception arbore un boîtier en carbone forgé noir profond imprégné de pigments luminescents bleus, fruit d’une technologie de pointe baptisée CFT (Chroma Forged Technology).

Une prouesse technique et esthétique

La Royal Oak Concept d’Audemars Piguet s’enrichit d’un nouveau modèle qui repousse les limites de l’innovation horlogère. Avec son boîtier de 43 mm de diamètre, cette montre se distingue par l’utilisation d’un matériau inédit : un carbone forgé coloré développé grâce à la technologie CFT.

Un jeu de contrastes saisissant

Le boîtier noir profond, parsemé de pigments luminescents bleus, crée un contraste saisissant avec le cadran squelette. Cette alternance de tons pleins et d’ouvertures offre un spectacle visuel fascinant. Les touches de bleu électrique se retrouvent sur la lunette intérieure, les compteurs et le bracelet en caoutchouc, tandis qu’une lunette en céramique noire ornée des iconiques vis AP vient parfaire l’ensemble.

Une complexité technique impressionnante

Au-delà de son esthétique audacieuse, la Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date impressionne par sa complexité technique. Elle intègre les fonctions suivantes :

Chronographe flyback

Chronographe rattrapante

GMT 24 heures

Heures, minutes, petite seconde

Grande date

Un mouvement manufacture d’exception

Toutes ces fonctionnalités sont animées par le calibre 4407, un mouvement automatique développé en interne par Audemars Piguet. Ce dernier bat à une fréquence de 28 800 alternances par heure et offre une généreuse réserve de marche de 70 heures.

Un prix à la hauteur de l’exception

La Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date est proposée au prix de 190 000 €. Un tarif qui reflète le caractère exclusif de cette pièce, sa complexité technique et l’utilisation de matériaux novateurs.

Une montre qui repousse les limites de l’horlogerie

Avec ce nouveau modèle, Audemars Piguet démontre une fois de plus sa capacité à innover tant sur le plan technique qu’esthétique. La Royal Oak Concept se positionne comme une vitrine technologique pour la maison, alliant :

Un design avant-gardiste

Des matériaux de pointe

Une horlogerie complexe de haut vol

Comment se procurer ce garde-temps d’exception ?

Les amateurs fortunés souhaitant acquérir cette pièce unique peuvent d’ores et déjà se manifester auprès d’Audemars Piguet. La marque a en effet ouvert les demandes de renseignements pour ce modèle qui ne manquera pas de susciter l’intérêt des collectionneurs du monde entier.

Un investissement pour l’avenir

Au-delà de sa valeur horlogère intrinsèque, la Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date en carbone forgé CFT représente un véritable investissement. Son caractère innovant et sa production probablement limitée en font une pièce susceptible de prendre de la valeur avec le temps.

En conclusion, Audemars Piguet frappe un grand coup avec cette nouvelle Royal Oak Concept. En alliant innovation technique, matériaux d’avant-garde et design audacieux, la maison suisse confirme sa position de leader dans l’horlogerie de luxe. Cette montre s’impose comme une véritable œuvre d’art mécanique, destinée aux collectionneurs les plus exigeants et aux amateurs de haute horlogerie en quête d’exclusivité.