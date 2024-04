Découvrez la nouvelle Rolex GMT-Master II en acier inoxydable : un modèle de discrétion pour 2024

En tête de liste des nouveautés du catalogue Rolex pour 2024, la GMT-Master II en acier inoxydable s'annonce comme le modèle le plus sobre de la collection.

Un ajout raffiné à une gamme emblématique

Alors que les rumeurs sur une potentielle « Coke GMT » ont été démenties, Rolex a profité du salon Watches and Wonders pour lever le voile sur sa nouvelle GMT-Master II en acier. Cet ajout marque une évolution importante dans le catalogue 2024 de la marque, avec un design qui mise sur la sobriété et l'élégance.

Design : Un bisel Cerachrom noir et gris, disponible sur les bracelets Jubilee ou Oyster.

: Un bisel Cerachrom noir et gris, disponible sur les bracelets Jubilee ou Oyster. Moteur: Elle est équipée du calibre Rolex 3285, utilisé dans les autres modèles récents de la GMT-Master II.

Esthétique monochrome pour une élégance discrète

Rejoignant les versions « Pepsi » rouge et bleu, « Batman » noir et bleu, et la « Sprite » noire et verte pour gauchers, cette nouvelle version se distingue par une esthétique plus neutre. Le nouveau modèle, encore sans surnom, propose un style monochrome qui séduira ceux qui recherchent une montre moins voyante.

Couleurs : La combinaison de noir et de gris offre une alternative discrète aux modèles précédents plus colorés.

: La combinaison de noir et de gris offre une alternative discrète aux modèles précédents plus colorés. Public cible: Parfaite pour ceux qui préfèrent un style sobre et élégant sans sacrifier la fonctionnalité et la qualité Rolex.

Un air de déjà-vu avec une touche de nouveauté

Cette nouvelle GMT-Master II pourrait sembler familière aux aficionados de Rolex. En effet, le bisel en céramique noir et gris avait été introduit précédemment sur le modèle référence 126713GRNR en « Rolesor », un mélange d'acier et d'or jaune. La version tout acier offre un point d'entrée plus accessible, tout en conservant les accents verts emblématiques sur le cadran noir laqué et l'aiguille GMT, rappelant le modèle tout noir GMT-Master II, référence 116710LN, produit de 2007 à 2019.

Aspect visuel : L'inscription « GMT-MASTER II » et l'aiguille GMT peintes en vert rappellent les versions antérieures du modèle.

: L'inscription « GMT-MASTER II » et l'aiguille GMT peintes en vert rappellent les versions antérieures du modèle. Prix: Plus abordable en version tout acier par rapport aux versions en « Rolesor ».

La nouvelle Rolex GMT-Master II en acier inoxydable se positionne comme une option élégante pour ceux qui cherchent à combiner discrétion et performance. Avec son design épuré et ses fonctionnalités avancées, elle est prête à devenir un nouveau classique parmi les collections de montres de luxe.