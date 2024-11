Découvrez la nouvelle Ressence Type 9 : une montre qui réinvente l’élégance horlogère

Ressence, marque belge emblématique de l’horlogerie indépendante, présente la Ressence Type 9. Ce modèle associe design audacieux et avancées techniques, tout en se distinguant par une accessibilité inattendue dans l’univers des montres de luxe. Proposée en deux teintes, gris et aqua, cette montre repousse les limites de la créativité horlogère.

Un design avant-gardiste et une esthétique singulière

Depuis sa création en 2010, Ressence s’est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine des montres d’exception. Avec la Type 9, la marque perpétue son approche visionnaire en réinventant les codes traditionnels de l’horlogerie.

Ce modèle intègre des éléments de design interactifs, rendant l’affichage de l’heure à la fois fonctionnel et visuellement captivant. En abandonnant le système de remplissage à l’huile, Ressence privilégie une clarté accrue et une simplicité raffinée. Ce choix permet également d’explorer des formes plus ambitieuses pour le boîtier et le verre saphir.

Boîtier léger et robuste en titane de grade 5

Diamètre compact de 39 mm, idéal pour toutes les tailles de poignet

Suppression de la couronne, marque de fabrique de Ressence

La conception de la Type 9 illustre la capacité de Ressence à fusionner innovation technologique et élégance intemporelle.

Une mécanique sophistiquée au service de la simplicité

Le mouvement breveté ROCS 9 (Ressence Orbital Convex System), au cœur de la Type 9, incarne l’approche novatrice de la marque. Ce mécanisme offre une réserve de marche de 36 heures et un affichage satellite des heures et des minutes, garantissant une lisibilité intuitive et fluide.

Les ajustements apportés au design, tels que le déplacement de la piste des minutes sur la lunette et la simplification du disque des heures, renforcent la lisibilité tout en conservant un aspect épuré. Ces améliorations témoignent de l’attention portée aux détails et de la quête constante de perfection.

Une montre de luxe accessible et pleine de caractère

Dans un contexte où les prix des montres de luxe atteignent des sommets, la Ressence Type 9 se positionne comme une alternative attrayante. Proposée à 12 500 CHF hors taxes (environ 12 000 €), elle offre une opportunité unique de posséder une pièce indépendante haut de gamme à un tarif compétitif.

Ce modèle s’adresse à ceux qui recherchent une montre mêlant innovation et originalité, sans pour autant sacrifier la qualité ou le style. Avec son prix, elle rivalise avec des références emblématiques comme la Rolex Submariner, tout en proposant une esthétique audacieuse et contemporaine.

Des déclinaisons qui reflètent l’ADN de la marque

La Type 9 est disponible en deux teintes distinctes, chacune reflétant une facette de l’identité de Ressence :

Gris : un coloris sobre et intemporel, évoquant les premiers modèles de la marque

: un coloris sobre et intemporel, évoquant les premiers modèles de la marque Aqua : une teinte vive et moderne, parfaite pour les amateurs de designs originaux

Chaque version est équipée d’un bracelet synthétique tissé avec une boucle en titane, assurant confort et durabilité. Ces deux déclinaisons témoignent du souci d’équilibre entre tradition et modernité.

Un hommage subtil aux origines de Ressence

Avec la Type 9, Ressence s’inspire de son premier modèle, la ZeroSeries, lancée en 2010. Ce modèle précurseur, dépourvu de remplissage à l’huile, posait les bases du langage visuel unique de la marque. Aujourd’hui, la Type 9 réinterprète cet héritage avec élégance et maturité.

Ce retour aux sources permet à Ressence de célébrer ses débuts tout en consolidant son identité. Ce modèle incarne parfaitement l’évolution de la marque, qui allie respect de ses racines et désir d’innovation.

Caractéristiques techniques détaillées

Voici les spécifications techniques de la Ressence Type 9 :

Mouvement : Automatique ROCS 9 breveté, avec réserve de marche de 36 heures

: Automatique ROCS 9 breveté, avec réserve de marche de 36 heures Boîtier : Titane de grade 5, diamètre de 39 mm, étanchéité jusqu’à 10 mètres

: Titane de grade 5, diamètre de 39 mm, étanchéité jusqu’à 10 mètres Cadran : Disponible en gris ou aqua, avec affichage satellite

: Disponible en gris ou aqua, avec affichage satellite Bracelet : Synthétique tissé avec boucle en titane

: Synthétique tissé avec boucle en titane Prix : Environ 12 000 € hors taxes

Ces caractéristiques font de la Type 9 une montre à la fois technique et esthétique, pensée pour les amateurs d’horlogerie exigeants.

Une vision moderne de l’horlogerie indépendante

La Ressence Type 9 marque une étape importante dans l’histoire de la marque belge. Avec son design épuré, sa mécanique innovante et son prix attractif, elle redéfinit les standards de l’horlogerie contemporaine. Ce modèle s’impose comme une montre à part, capable de séduire à la fois les passionnés de montres indépendantes et les amateurs de pièces intemporelles.

Disponible dès maintenant en version grise, la version aqua rejoindra les boutiques en février 2025. Une opportunité rare pour ceux qui souhaitent s’approprier une pièce d’exception à un prix remarquable.