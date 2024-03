Découvrez la nouvelle Omega Speedmaster Moonwatch portée par Daniel Craig : Un bijou d’horlogerie qui illumine le temps !

La révélation tant attendue a enfin eu lieu. Omega dévoile sa dernière création, une montre d'une beauté à couper le souffle, portée par nul autre que Daniel Craig. C'est une page d'histoire de l'horlogerie qui s'écrit sous nos yeux.

L'apparition mystérieuse à New York

Fin novembre, lors de l'inauguration de l'exposition Planet Omega à New York, Daniel Craig a capté l'attention de tous en arborant une montre Omega jusqu'alors inconnue du grand public. Les détails capturés sur les clichés – un bracelet acier, un cadran blanc éclatant, une lunette tachymétrique noire et des inscriptions en rouge – laissaient présager l'arrivée d'une nouvelle Speedmaster. Les spéculations étaient justes.

Une icône se réinvente

Omega confirme le lancement d'une Speedmaster Moonwatch avec un cadran laqué blanc, une première qui marque un tournant dans l'histoire de la collection. Cette montre, symbole d'aventure et de précision, est associée à l'exploration spatiale depuis qu'elle a été choisie par la NASA pour accompagner les astronautes dès 1965. Le choix du blanc évoque les combinaisons spatiales et les véhicules lunaires, renforçant le lien indélébile avec la Lune.

Bracelet en acier inoxydable

Cadran laqué blanc

Lunette tachymétrique noire

Inscriptions en rouge

Mouvement Calibre 321

Un hommage au premier pas sur la Lune

La Speedmaster Moonwatch n'est pas qu'une simple montre ; c'est un morceau d'histoire. Portée sur la Lune en juillet 1969, elle symbolise l'aboutissement du rêve humain d'exploration spatiale. La nouvelle version au cadran laqué blanc rend hommage à cette incroyable aventure, tout en intégrant des innovations techniques qui en font un objet de désir pour les amateurs d'horlogerie et les collectionneurs.

Technologie et esthétique : un duo gagnant

Le cadran blanc n'est pas le seul atout de cette nouvelle Moonwatch. Le mouvement Co-Axial Master Chronometer 3861 représente le nec plus ultra de la technologie horlogère, garantissant une précision et une fiabilité à toute épreuve. De plus, la lunette en aluminium anodisé noir et le point caractéristique au-dessus du chiffre 90 sur l'échelle tachymétrique soulignent l'attention d'Omega aux détails et à l'héritage de la marque.

Un objet de convoitise mondiale

Après le succès phénoménal de la collaboration entre Omega et Swatch pour la collection MoonSwatch, la nouvelle Speedmaster Moonwatch est destinée à devenir un nouveau phénomène. Disponible en versions bracelet acier, cuir ou caoutchouc, son prix de 8900 euros reflète son exclusivité et son prestige.

En choisissant cette montre, vous ne portez pas simplement un instrument de mesure du temps, mais une part de l'histoire spatiale et horlogère, encapsulée dans un design d'une élégance intemporelle. La nouvelle Omega Speedmaster Moonwatch au cadran laqué blanc n'est pas juste une montre, c'est une déclaration, un héritage qui continue de briller à travers les âges.