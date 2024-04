Découvrez la nouvelle Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 : un hommage technologique à la conquête spatiale

Dans un élan d'innovation et d'hommage au voyage historique d'Apollo 8, Omega lance une nouvelle version de sa célèbre Speedmaster Dark Side of the Moon, enrichie des dernières avancées technologiques et d'un savoir-faire horloger sans précédent. Décryptage de ce modèle qui fait dialoguer l'histoire et la haute horlogerie.

Un voyage historique immortalisé

L'année 1968 a marqué l'histoire de la conquête spatiale par la mission Apollo 8, la première à avoir envoyé des hommes autour de la Lune. Cette prouesse est indissociable de l'Omega Speedmaster, montre devenue légendaire pour son rôle crucial en tant qu'outil fiable lors des explorations lunaires de la NASA. Aujourd'hui, Omega rend hommage à cette mission avec une nouvelle itération de la Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8.

Innovation et savoir-faire

L'innovation réside au cœur de cette nouvelle montre. Le calibre légendaire 3869, doté du certificat de maître chronomètre, arbore un relief lunaire obtenu par ablation laser sur le platine et les ponts noircis, révélant ainsi deux visages distincts de notre satellite. Côté cadran, on admire la surface lunaire telle que visible depuis la Terre, tandis que le verso dévoile la face cachée, uniquement visible par les astronautes.

Gravure laser précise pour une définition améliorée de la lune.

Roues enduites de gris clair et balancier en or gris foncé exposés de part et d'autre du cadran en aluminium anodisé noir.

Aiguille centrale du chronographe en jaune vif, assortie au thème couleur du bracelet perforé en caoutchouc noir avec intérieur jaune.

Des touches d'originalité brevetées

La montre se distingue également par des innovations telles que la petite seconde à 9 heures, conçue en Titane Grade 5 et façonnée à l'image de la célèbre fusée Saturn V de la NASA. Cette structure 3D, obtenue par tournage laser, est mise en couleur par vernis blanc, ablation, et noircissement laser. La Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 se pare aussi d'une échelle tachymétrique sur la lunette, éclairée par un émail « Grand Feu » blanc brillant.

Un design qui parle au cœur des passionnés

Le boîtier en céramique de 44,25mm de diamètre, équipé d'un fond de boîte ouvert, est gravé des mots « WE'LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE », prononcés par le pilote du module de commande Jim Lovell juste avant que la mission Apollo 8 ne disparaisse derrière la face cachée de la Lune, perdant tout contact radio. Ces mots symbolisent le courage et l'audace des explorateurs de l'espace.

Un investissement au-delà du temps

Le prix de la Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 est fixé à environ 12 970 €, reflétant non seulement l'excellence de sa fabrication et de son design mais aussi la richesse de son héritage historique et technologique. Cette montre est plus qu'un instrument de mesure du temps ; c'est un morceau d'histoire, un hommage à l'esprit d'exploration et une démonstration magistrale du savoir-faire d'Omega.

La Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 est une fusion parfaite entre le patrimoine, l'innovation et l'artisanat. Elle célèbre un moment charnière de l'histoire humaine tout en poussant les limites de la technologie horlogère. Un véritable bijou pour les collectionneurs et les passionnés d'horlogerie et d'espace.