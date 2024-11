Découvrez la nouvelle montre Louis Erard x Vianney Halter II : un hommage au design steampunk

Louis Erard et Vianney Halter reviennent avec une nouvelle collaboration, la Louis Erard x Vianney Halter II. Inspirée par le style steampunk et les créations emblématiques d’Halter, cette montre marie innovation et accessibilité. Découvrons les détails de cette pièce unique.

Une alliance d’innovation horlogère

Louis Erard, célèbre pour ses cadrans régulateurs, s’associe une nouvelle fois avec Vianney Halter pour proposer une montre alliant esthétique audacieuse et prix maîtrisé. En 2020, la première édition avait marqué les esprits en offrant un design signé Halter à un tarif de 3 500 CHF, bien en dessous des prix habituellement pratiqués par le créateur.

Cette nouvelle version, baptisée Louis Erard x Vianney Halter II, s’inspire directement de l’Antiqua, un modèle emblématique de Halter, reconnu pour ses finitions métalliques chaleureuses, ses formes anguleuses et ses rivets caractéristiques. Avec ce modèle, le concept du régulateur trouve une nouvelle expression qui rend hommage au style singulier de l’Antiqua.

Un cadran asymétrique et un design distinctif

Contrairement aux régulateurs traditionnels de Louis Erard, ce modèle adopte une disposition asymétrique, obtenue grâce à une rotation subtile du mouvement dans le boîtier. Cette modification déplace la couronne à deux heures, renforçant l’identité visuelle propre à Vianney Halter.

Les sous-cadrans pour les heures, les minutes et les secondes se distinguent par leur finition circulairement brossée et leurs chanfreins polis. Ces éléments sont positionnés sur un cadran principal verticalement brossé, créant un contraste saisissant. Les aiguilles en acier bleui, une signature de Halter, ajoutent une touche finale élégante à l’ensemble.

Boîtier : acier inoxydable, diamètre de 43 mm, épaisseur de 10,95 mm.

acier inoxydable, diamètre de 43 mm, épaisseur de 10,95 mm. Étanchéité : jusqu’à 50 mètres, suffisant pour les activités du quotidien.

jusqu’à 50 mètres, suffisant pour les activités du quotidien. Mouvement : Sellita SW266-1, doté d’une réserve de marche de 38 heures.

Des détails soigneusement travaillés

La lunette présente un brossage circulaire, agrémenté de 12 rivets en PVD rouge-or servant d’indicateurs horaires. Les rivets autour de la couronne, autre élément distinctif, renforcent l’identité visuelle steampunk de cette montre.

Avec un boîtier de 43 mm de diamètre et une hauteur maîtrisée de 10,95 mm, la montre parvient à conjuguer caractère affirmé et confort. L’entraxe de 49,6 mm lui confère une forte présence au poignet, idéale pour les amateurs de montres au design audacieux.

Deux modèles exclusifs pour des publics différents

La Louis Erard x Vianney Halter II se décline en deux éditions limitées à 178 pièces chacune :

Un modèle réservé au commerce en ligne, doté d’un cadran argenté avec des accents rouge-or.

Une version disponible uniquement en boutique, inversant les coloris pour un rendu unique.

Ces éditions limitées renforcent l’attrait de cette collaboration, en la positionnant comme une pièce de collection recherchée par les passionnés d’horlogerie.

Un hommage à l’horlogerie de prestige

Cette montre illustre une tendance actuelle visant à rendre le design de haute horlogerie plus accessible. Des initiatives similaires, comme les M.A.D.Editions ou encore la MoonSwatch, traduisent cet esprit en démocratisant des esthétiques habituellement réservées à une clientèle élitiste.

Par rapport à la première édition, cette nouvelle version se distingue par des finitions plus élaborées et une esthétique encore plus affirmée. Elle représente une véritable réussite en matière d’horlogerie contemporaine, alliant tradition et modernité.

Un choix pour les amateurs de design singulier

La Louis Erard x Vianney Halter II s’adresse à ceux qui apprécient le style caractéristique de Vianney Halter sans pouvoir accéder à ses créations originales, souvent proposées à des prix bien plus élevés. Elle constitue une opportunité de s’approprier une pièce au design audacieux et sophistiqué, à un prix mesuré.

Avec cette montre, Louis Erard et Vianney Halter offrent une œuvre horlogère qui capte l’essence du design steampunk et démontre qu’il est possible d’allier créativité et accessibilité. Un véritable bijou pour les amateurs éclairés.