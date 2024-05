Découvrez la nouvelle mise à jour Garmin Fenix 6 : Transformez votre expérience avec de multiples correctifs et améliorations !

Les adeptes du monde des montres connectées attendaient avec impatience, et la voici : la Garmin Fenix 6 déploie sa plus récente mise à jour bêta, promettant des avancées majeures pour les utilisateurs. Une panoplie de correctifs et d'améliorations vient parfaire cette montre déjà plébiscitée par les sportifs et aventuriers. Zoom sur cette actualité qui fait palpiter le marché des montres intelligentes.

Un déploiement progressif pour une efficacité maximale

La société Garmin, reconnue dans le domaine de l'horlogerie connectée pour ses innovations constantes, élargit ses horizons avec une toute nouvelle mise à jour pour la série Fenix 6. Cette version bêta 26.97, issue de son Programme Bêta, est annoncée comme le prélude à une mise à jour stable, très attendue par la communauté des utilisateurs.

La version bêta 26.97 a commencé à toucher 50% des testeurs bêta publics.

Le reste des utilisateurs inscrits au Programme Bêta recevront cette mise à jour dans les jours à venir.

Possibilité de téléchargement manuel en naviguant dans les menus de la montre.

Le tour d'horizon des changements notables

Plus de 30 nouveautés ont été intégrées depuis la version précédente du logiciel. Des ajustements qui révolutionnent les fonctionnalités de la montre et améliorent significativement l'expérience utilisateur.

Fonctionnalité de sauvegarde et de restauration des paramètres directement depuis la montre.

Mises à jour manuelles du logiciel désormais accessibles via Wi-Fi pour les modèles Pro.

Évaluation des applications CIQ pour tous les types de CIQ sans restrictions.

Suivi détaillé des splits pour le ski ajouté à la panoplie sportive.

Recherches d'actualisation de logiciel possibles via Bluetooth.

Un point sur les améliorations techniques

Garmin ne s'est pas limitée à introduire de nouvelles fonctionnalités. Un accent tout particulier a été mis sur la correction des bugs, pour assurer une fluidité d'utilisation inégalée jusqu'ici.

Amélioration de la reproduction aléatoire de la musique (modèles Pro uniquement).

Affichage optimisé des résumés d'activités de ski/snowboard en excluant les données de remontées mécaniques.

Élimination de la limitation du nombre de points dans un itinéraire.

Correction de divers problèmes allant de l'affichage de textes dans certaines langues à des soucis lors de la création de parcours sur la montre.

Le renforcement de la stabilité et des performances

Toutes ces améliorations ne seraint rien sans une stabilité renforcée et des performances accrues :

Correction d'une série de problèmes allant des tonalités d'alarme non fonctionnelles aux dysfonctionnements lors de l'acquisition GPS.

Résolution de problèmes liés à certains équipements sportifs, comme les capteurs de golf CT10.

Optimisation des calculs de charge d'entrainement et résolution de problèmes liés au LiveTrack.

Compatibilité et instructions de mise à jour

Assurez-vous que votre montre est éligible et suivez les instructions de Garmin pour procéder à la mise à jour :

Les montres telles que Enduro, Fenix 6, MARQ, et d'autres sont concernées.

Une connexion Wi-Fi active est nécessaire pour les modèles Pro, afin de mener à bien la mise à jour manuelle.

Pour le reste, rendez-vous dans les paramètres de la montre sous « Actualisation logicielle ».

Un futur proche prometteur

L'arrivée imminente de cette mise à jour bêta suscite de l'enthousiasme et laisse présager l'avènement d'une version stable dans un futur très proche. Restez connecté pour la mise à jour ultime qui marquera une étape supplémentaire dans l'évolution de la Garmin Fenix 6.

Il semblerait que cette mise à jour soit une réponse précise aux attentes des utilisateurs, marquant une nouvelle ère pour la Garmin Fenix 6, faisant d'elle une compagnon encore plus incontournable pour les sportifs et les aventuriers en quête de performance et de fiabilité.