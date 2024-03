Découvrez la nouvelle ligne 890 de Citizen : une approche abordable d’un design familier

Citizen prend une direction plus « plongée » avec sa nouvelle ligne 890 de la série 8, alliant design familier et accessibilité.

Les nouveautés de la série 8 de Citizen

La collection Series 8 de Citizen s'enrichit de nouveautés orientées plongée, dévoilées cette semaine au Japon. Avec des images en direct grâce à nos collègues de Hodinkee Japon, explorons ces nouveaux modèles.

Une ressemblance avec le design de la Royal Oak

Un prix accessible offrant une expérience de montre-bracelet intégrée et robuste

Caractéristiques des montres Series 8 890

Les montres, d'un diamètre de 42,6 mm et d'une épaisseur de 11,7 mm, sont dotées d'un bracelet en acier intégré. Elles sont disponibles en bleu, en édition limitée cuivre (limitée à 1 700 pièces) et en plaqué or sur acier. Malgré un fond transparent, ces montres bénéficient d'une résistance à l'eau de 200 m, impressionnante compte tenu de la couronne supplémentaire pour le cadran intérieur rotatif de plongée.

Diamètre de 42.6mm et épaisseur de 11.7mm

Résistance à l'eau de 200m

Mouvement automatique Cal. 9051 de Citizen

Le mouvement et la finition

Propulsée par le mouvement automatique Cal. 9051 de Citizen, la montre offre une réserve de marche de 42 heures. Le design des cadrans bleu et gris est inspiré de la skyline nocturne de Tokyo, tandis que l'édition limitée cuivre évoque les nuages de cerisiers en fleurs.

Mouvement automatique avec réserve de marche de 42 heures

Cadrans inspirés par la skyline de Tokyo et les cerisiers en fleurs

Prix et disponibilité

Les modèles en acier sont proposés à 1 595 €, tandis que l'option plaquée or est disponible pour un peu plus, à 1 695 €. La version avec cadran cuivre, limitée à 1 700 pièces, représente une option unique pour les collectionneurs.

Prix : 1 595 € pour l'acier ; 1 695 € pour l'acier plaqué or

Disponibilité immédiate

Édition limitée pour le cadran cuivre

Ces nouveaux modèles de la série 8 de Citizen offrent une option solide pour ceux qui recherchent une montre robuste avec un bracelet intégré à un prix équitable, rappelant des designs de luxe sans en être des copies directes. Un choix idéal pour les passionnés à la recherche de leur première acquisition significative ou ceux appréciant l'horlogerie à budget raisonnable.