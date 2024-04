Découvrez la nouvelle Hublot Big Bang MP-11 Blue Water Sapphire : un joyau de glace et d’innovation

Hublot enrichit sa collection de saphirs colorés avec une nouvelle nuance de bleu glacier, ajoutant une touche spectaculaire à son répertoire.

Présentation du modèle

Hublot continue d'innover dans le domaine des montres en saphir avec sa dernière création, la Big Bang MP-11 Blue Water Sapphire. Ce modèle impressionnant, avec son boîtier de 45 mm x 14,4 mm, se démarque par sa couleur bleue intense et sa réserve de marche exceptionnelle de 14 jours. La maison suisse, connue pour ses innovations audacieuses, reste fidèle à sa réputation avec cette pièce éclatante.

Évolution de la gamme saphir chez Hublot

Depuis le lancement de la première Big Bang en saphir en 2016, Hublot a régulièrement enrichi sa palette avec des créations en saphir pourpre, bleu, orange, et les récentes additions en Saxem jaune et vert. La dernière en date, surnommée « Glacier Blue » par le siège suisse, évoque la couleur des tourmalines paraiba. Cette montre est non seulement un hommage aux prouesses techniques de Hublot, mais aussi à sa capacité à intégrer des matériaux innovants dans des designs audacieux.

Caractéristiques techniques du modèle MP-11

La MP-11 est un véritable étalage de la maîtrise horlogère de Hublot, utilisant le calibre HUB9011. Ce modèle dispose de sept barillets couplés en série, disposés horizontalement sous le cadran, permettant une réserve de marche de 14 jours. L'énergie est transmise du barillet horizontal aux engrenages verticaux qui contrôlent l'affichage des heures et des minutes grâce à un engrenage hélicoïdal à 90 degrés, visible à la position 10 heures. Le balancier est visible à 2 heures, ajoutant une dimension mécanique fascinante à l'ensemble.

Design et matériaux

Le boîtier en saphir de la Big Bang MP-11 Blue Water Sapphire permet une vue imprenable sur le mécanisme interne grâce à son cadran squeletté. Les index appliqués et la luminosité améliorée par le matériau du boîtier font de cette montre un spectacle à admirer. Le bracelet en caoutchouc structuré transparent bleu eau, avec boucle déployante en titane, complète élégamment ce design innovant.

Philosophie et impact esthétique

Hublot excelle dans la création de montres qui sont souvent hors de portée pour le grand public, non seulement en raison de leur prix mais aussi de leur design extravagant. Ce modèle, avec son cristal coloré massif et son allure audacieuse, s'apparente à une version luxe d'une G-Shock bleue géante. C'est le type de montre qui, aperçue dans un nightclub de Miami, susciterait admiration et une pointe de jalousie.

Spécifications et disponibilité

La Hublot Big Bang MP-11 Blue Water Sapphire est une édition limitée à 50 pièces. Elle offre une résistance à l'eau de 30 mètres, un affichage des heures, des minutes et de la réserve de marche, et nécessite un remontage manuel. Son prix est fixé à 171 000 dollars.

En somme, Hublot continue de repousser les limites de l'horlogerie moderne avec des créations qui ne sont pas seulement des montres, mais des déclarations de style audacieuses et des prouesses d'ingénierie. La Big Bang MP-11 Blue Water Sapphire est une célébration de l'innovation et du style inégalés de Hublot.