Découvrez la nouvelle DOXA Sub 200T Seafoam : une exclusivité Watches of Switzerland

Dans le cadre des célébrations du centenaire de Watches of Switzerland, une édition limitée de la montre DOXA Sub 200T en coloris Seafoam vient d'être lancée. Découvrez pourquoi ce modèle promet d'être le joyau de toute collection.

Un design captivant en édition très limitée

La nouvelle DOXA Sub 200T Seafoam se distingue par son cadran de couleur pastel et sa finition soleillée qui capte la lumière avec subtilité. Cette montre, produite en seulement 100 exemplaires, est un véritable bijou de technologie et de style. Les indices en forme de bâton et les aiguilles des heures, minutes et secondes sont revêtus d'un plaquage or poli, ajoutant une touche de chaleur à l'ensemble.

Cadran Seafoam à finition soleillée

Indices et aiguilles avec plaquage or

Édition limitée à 100 pièces

Caractéristiques techniques adaptées à tous

Conçu pour être un modèle unisexe, la DOXA Sub 200T Seafoam arbore un boîtier de 39 mm qui s'ajuste parfaitement à la plupart des poignets. Fabriquée en acier inoxydable, cette montre est équipée d'une lunette tournante unidirectionnelle avec double indication, permettant aux plongeurs de calculer le temps de plongée en fonction de la profondeur.

Boîtier de 39 mm en acier inoxydable

Lunette unidirectionnelle avec indications de plongée

Étanchéité jusqu'à 200 mètres

Un hommage gravé et une exclusivité à ne pas manquer

Le fond en acier de la montre est orné d'un motif gravé pour marquer le centenaire de Watches of Switzerland, ainsi que du numéro unique de la pièce. Ce détail non seulement célèbre cet anniversaire majeur mais assure également que chaque montre est unique.

Motif gravé commémoratif au dos

Numérotation unique pour chaque montre

Un bracelet double pour une double élégance

La DOXA Sub 200T Seafoam est vendue avec un bracelet en acier inoxydable de type « grains de riz » ainsi qu'une seconde option de bracelet en nylon NATO vert Seafoam. Ces deux choix offrent une adaptabilité et une élégance en toute circonstance, que ce soit pour une sortie décontractée ou une plongée plus aventureuse.

Bracelet en acier « grains de riz »

Bracelet supplémentaire en nylon NATO vert

Prix et disponibilité

Le prix de la DOXA Sub 200T Seafoam est fixé à environ 1550 euros, reflétant non seulement la qualité de fabrication mais aussi l'exclusivité de cette édition limitée. Disponible uniquement chez Watches of Switzerland, ce modèle promet de devenir un choix prisé par les amateurs de montres.

Prix : Environ 1550 euros

Disponibilité exclusive chez Watches of Switzerland

En résumé, la DOXA Sub 200T Seafoam n'est pas seulement une montre, c'est une pièce de collection qui allie parfaitement fonctionnalité, style et exclusivité. Un must-have pour les amateurs de montres et les plongeurs élégants.