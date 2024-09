Découvrez la nouvelle collection Reverso de Jaeger-LeCoultre : un mélange parfait d’élégance et d’innovation

La maison horlogère Jaeger-LeCoultre frappe fort avec le lancement de sa nouvelle collection Reverso. Entre modèles classiques et complications avancées, ces nouvelles montres promettent de séduire les amateurs d’horlogerie les plus exigeants. Plongeons dans l’univers fascinant de ces garde-temps d’exception qui allient tradition et modernité.

La Reverso Tribute Monoface : un retour aux sources

Jaeger-LeCoultre renoue avec ses racines en proposant une Reverso Tribute Monoface dans un format inédit qui se rapproche des dimensions originales de 1931. Cette nouvelle version arbore un boîtier en acier de 24,4 mm de diamètre pour une longueur de 40,1 mm et une épaisseur de seulement 7,56 mm. Le calibre 822 à remontage manuel bat au cœur de cette montre, offrant une expérience horlogère authentique.

Deux variantes sont proposées : l’une avec un cadran argenté opalin (référence Q7168420) et l’autre arborant un cadran bleu laqué soleillé (référence Q716848J). Ces montres sont équipées de bracelets interchangeables conçus en collaboration avec la maison argentine Casa Fagliano, spécialiste du cuir. Ces bracelets innovants combinent cuir de veau lisse et cuir de veau Saffiano à motif croisé, offrant un contraste de textures saisissant.

Le prix de ces nouvelles Reverso Tribute Monoface est fixé à 9 700 euros, les positionnant comme une entrée de gamme attractive dans l’univers des montres de luxe Jaeger-LeCoultre.

La Reverso Tribute Duoface Tourbillon : l’acier à l’honneur

Après avoir conquis les amateurs avec sa version en or rose, la Reverso Tribute Duoface Tourbillon se pare désormais d’un boîtier en acier (référence Q392845J). Cette montre incarne l’évolution du concept Duoface lancé en 1994, affichant deux cadrans contrastés, chacun indiquant un fuseau horaire différent, le tout animé par un seul mécanisme.

Le calibre 847 qui équipe cette montre se distingue par sa cage de tourbillon montée sur roulements à billes périphériques. Cette prouesse technique permet de réduire l’épaisseur du mouvement à seulement 3,9 mm, pour un boîtier total de 9,15 mm d’épaisseur. Les dimensions du boîtier sont de 27,4 mm de largeur pour 45,5 mm de longueur.

Le cadran principal arbore un motif rayonnant gris, tandis que le verso révèle un cadran ajouré offrant une vue imprenable sur le mouvement finement décoré. Les ponts biseautés à la main et les surfaces ornées de guilloché Clous de Paris manuel témoignent du savoir-faire exceptionnel de la manufacture.

La Reverso Tribute Duoface Small Seconds : l’or rose sublimé

La collection s’enrichit également d’une Reverso Tribute Duoface Small Seconds en or rose 18 carats (référence Q3982590). Cette montre se distingue par son cadran principal en laque bleue profonde et brillante, fruit d’un processus complexe nécessitant l’application de 20 couches de laque.

Le boîtier mesure 28,3 mm de largeur, 47 mm de longueur et 9,6 mm d’épaisseur. À l’intérieur, le calibre 854A/2 à remontage manuel offre les fonctions heures, minutes et petite seconde sur le cadran bleu, tandis que le verso argenté affiche un second fuseau horaire et un indicateur 24 heures.

Un détail technique remarquable : un petit curseur discret, intégré dans la partie supérieure du boîtier, permet d’ajuster le second fuseau horaire. Ce mécanisme ingénieux reste invisible jusqu’à ce que le boîtier soit libéré de son support.

Cette pièce d’exception est proposée au prix de 27 900 euros, reflétant son statut de montre de haute horlogerie.

L’Art déco revisité pour le XXIe siècle

La collection Reverso de Jaeger-LeCoultre continue de s’imposer comme l’incarnation du style Art déco dans l’horlogerie contemporaine. Loin de céder aux effets de mode passagers, la Reverso évolue avec subtilité, restant fidèle à son ADN tout en intégrant des innovations techniques de pointe.

Les nouvelles références présentées cette année démontrent la capacité de Jaeger-LeCoultre à réinventer un classique sans en trahir l’essence. Du modèle d’entrée de gamme à la complication la plus sophistiquée, chaque montre de cette collection incarne l’esprit d’innovation et le souci du détail propres à la manufacture.

Une invitation à la personnalisation

Fidèle à l’esprit original de la Reverso, Jaeger-LeCoultre offre la possibilité de personnaliser le fond du boîtier de ces nouvelles montres. Les propriétaires peuvent ainsi choisir d’y faire graver un motif ou d’y apposer une décoration en laque, transformant leur garde-temps en une pièce unique et personnelle.

Cette option de personnalisation, disponible dans les boutiques de la marque, permet à chaque propriétaire d’exprimer son style personnel ou de commémorer un moment important de sa vie, perpétuant ainsi la tradition de la Reverso comme toile d’expression individuelle.

L’excellence horlogère à portée de poignet

Avec cette nouvelle collection, Jaeger-LeCoultre réaffirme sa position de leader dans l’horlogerie de luxe. Que ce soit par l’introduction de nouvelles tailles plus proches des dimensions historiques, l’utilisation de matériaux nobles comme l’or rose ou l’acier, ou l’intégration de complications horlogères sophistiquées, la manufacture démontre sa capacité à innover tout en respectant son héritage.

Les amateurs d’horlogerie attendent maintenant avec impatience de pouvoir essayer ces nouveaux modèles, en particulier les versions Monoface dont les proportions se rapprochent de celles de la Reverso originale de 1931. Ces garde-temps promettent d’offrir une expérience horlogère unique, alliant le charme intemporel du design Art déco à la précision et à la fiabilité des mouvements modernes.

En conclusion, cette nouvelle collection Reverso de Jaeger-LeCoultre s’impose comme un must-have pour les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie fine. Elle incarne parfaitement la philosophie de la maison, mêlant tradition et innovation, et promet de séduire une nouvelle génération d’amateurs de belles montres.