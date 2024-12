Découvrez la nouvelle collection Omnium K2 : Une révolution dans l’univers des montres habillées

Avec la collection Omnium K2, la maison horlogère Horage redéfinit les codes des montres habillées grâce à une esthétique audacieuse et des innovations techniques remarquables. De l’élégance intemporelle de son design à la précision de son mouvement micro-rotor, chaque détail a été soigneusement pensé pour séduire les amateurs de garde-temps d’exception.

Un design inédit grâce à un verre saphir facetté

La collection Omnium K2 se distingue immédiatement par son verre saphir triple facetté, une caractéristique unique qui fait écho aux montres vintage des années 70. Ce choix audacieux donne à chaque modèle une allure raffinée et distinctive, tout en rappelant les designs emblématiques de marques prestigieuses de l’époque.

Ce verre, traité avec cinq couches d’antireflet à l’intérieur, joue un rôle central dans l’identité visuelle de la montre. Il s’intègre harmonieusement avec les cornes facettées qui épousent élégamment le poignet. Ce mariage subtil de modernité et de nostalgie confère à l’Omnium K2 une personnalité hors du commun.

Des matériaux nobles pour un boîtier raffiné

Le boîtier de l’Omnium K2 est proposé dans trois matériaux prestigieux : l’acier inoxydable 904L, le platine PT950 et l’or jaune 18 carats 3N. Avec un diamètre de 37,3 mm et une longueur corne à corne de 43,8 mm, cette montre offre un confort optimal pour tous les poignets. Malgré ses dimensions compactes, elle conserve une présence remarquable grâce à son design épuré.

Le profil ultra-fin de 7,95 mm, rendu possible par le calibre K2, renforce l’élégance de cette montre. Les options de cadran, disponibles en bleu nuit, blanc givré et rose, ajoutent une touche de sophistication supplémentaire. À noter que la couleur rose est réservée aux modèles en or jaune et en platine, renforçant leur exclusivité.

Un cadran aux détails minutieux

Chaque cadran de l’Omnium K2 est conçu pour offrir une expérience visuelle unique. La surface givrée est agrémentée d’un réhaut incliné servant de piste des minutes, tandis que les index en relief et lumineux apportent une profondeur inédite. Sur les modèles à cadran rose, ces index se parent d’une teinte assortie, tandis que le modèle blanc arbore des chiffres rouges contrastants.

Les aiguilles diamantées, dotées d’inserts lumineux blancs, ajoutent une touche de brillance et assurent une lisibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité. Ces éléments, combinés à un registre des petites secondes finement satiné, offrent une esthétique équilibrée et moderne.

Le calibre K2 : Une prouesse technologique

Au cœur de l’Omnium K2 se trouve le mouvement automatique à micro-rotor K2, un chef-d’œuvre d’ingénierie horlogère. Avec une épaisseur de seulement 2,9 mm, ce calibre allie finesse et performance. Il offre une réserve de marche de 72 heures et une fréquence de 25 200 vibrations par heure, garantissant une précision exceptionnelle.

Certifié chronomètre, le mouvement intègre des composants en silicium, tels que le spiral, la roue d’échappement et l’ancre. Ces innovations améliorent la durabilité et la stabilité du mouvement, tout en réduisant les besoins d’entretien. Ce niveau de performance place l’Omnium K2 parmi les montres les plus avancées de sa catégorie.

Une polyvalence adaptée à tous les styles

Malgré ses dimensions modestes, l’Omnium K2 séduit par sa polyvalence. Grâce à son espacement de cornes de 20 mm, elle peut être associée à une variété infinie de bracelets, allant des options classiques en cuir aux modèles modernes en caoutchouc. Le bracelet bleu foncé à motif alligator, doublé d’un matériau doux, complète parfaitement l’esthétique sophistiquée de la montre.

Son design harmonieux et ses proportions bien pensées rappellent certaines icônes de l’horlogerie, tout en proposant une identité propre. Par exemple, ses cornes courtes et facettées évitent l’impression de longueur excessive observée sur d’autres modèles similaires.

Une montre suisse au savoir-faire incomparable

Fabriquée à 98 % en Suisse, l’Omnium K2 incarne l’excellence horlogère helvétique. Chaque détail, des matériaux haut de gamme à la précision de l’assemblage, témoigne du savoir-faire et de l’engagement de la maison Horage envers la qualité. Cette montre représente une alternative séduisante pour ceux qui recherchent une pièce distinctive dans le segment des montres habillées.

Un prix à la hauteur de l’exception

Les modèles en acier inoxydable sont proposés au prix de 4 590 CHF, tandis que les versions en or jaune 18 carats et en platine PT950 sont respectivement tarifées à 11 990 CHF et 14 990 CHF. Pour une personnalisation supplémentaire, il est possible d’ajouter une boucle en or jaune ou blanc moyennant un supplément de 1 800 CHF.

Les montres en acier sont disponibles dès maintenant, tandis que les modèles en métaux précieux seront expédiés à partir de l’été 2025. Ces tarifs reflètent non seulement la qualité exceptionnelle des matériaux et de la fabrication, mais également l’innovation technique qui caractérise chaque pièce.

Une icône en devenir

Avec l’Omnium K2, Horage offre une nouvelle vision de la montre habillée, mêlant tradition et modernité. Ses caractéristiques uniques, telles que le verre saphir facetté et le mouvement micro-rotor, en font un choix idéal pour les amateurs de montres à la recherche d’une pièce distinctive et élégante.

Alors, que vous soyez un collectionneur passionné ou simplement à la recherche d’une montre raffinée pour sublimer votre style, l’Omnium K2 mérite toute votre attention. Ce modèle promet de marquer les esprits et de s’imposer comme une référence dans le monde de l’horlogerie moderne.