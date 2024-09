Découvrez la nouvelle collection Omega Constellation : Luxe, précision et élégance au féminin

La maison horlogère suisse Omega vient de frapper un grand coup avec sa nouvelle collection Constellation pour femmes. Alliant précision technique et beauté raffinée, ces montres promettent de devenir de véritables objets de désir. Découvrez pourquoi ces pièces uniques méritent une place de choix dans votre collection.

Un héritage horloger qui brille de mille feux

Depuis sa création en 1952, la collection Constellation incarne l’idéal de beauté et de précision d’Omega. Avec sa lunette emblématique ornée de griffes et ses facettes en demi-lune, cette ligne horlogère se distingue depuis 1982. Aujourd’hui, Omega réinvente ce classique avec une nouvelle génération de modèles féminins aux détails raffinés, créant un jeu captivant d’ombres et de lumières.

Des cadrans qui capturent l’essence des étoiles

Le cœur de ces nouvelles Constellation bat au rythme d’un cadran exceptionnel. Inspiré par une supernova, le motif soleil est créé grâce à un procédé de gravure chimique qui irradie depuis la petite étoile Constellation à 6 heures. Ce design unique capture la lumière de manière fascinante, donnant vie à la montre à chaque mouvement du poignet.

Un écrin de luxe pour votre poignet

Le boîtier poli à la perfection est sublimé par une lunette sertie de diamants pavés et onze ou douze index diamants. Omega propose ces pièces luxueuses dans une gamme de métaux précieux et de tailles (29 mm, 28 mm et 25 mm), offrant un total de 20 options de design individuelles. La collection s’étend de l’acier inoxydable classique à l’or Sedna 18 carats et l’or Moonshine 18 carats exclusifs d’Omega, ainsi que des versions bicolores aux contrastes saisissants.

Une mécanique de précision

Les modèles mécaniques de la nouvelle gamme Constellation sont équipés d’un fond transparent en verre saphir, révélant le calibre automatique Omega 8700 ou 8701. Ces mouvements présentent un échappement Co-Axial, un spiral en silicium et offrent une réserve de marche de 50 heures. Certifiés Master Chronometer par METAS, ils résistent à des champs magnétiques allant jusqu’à 15 000 gauss. Le pont de balancier et le rotor sont fabriqués en or Sedna et ornés de vagues de Genève en arabesque.

Une gamme pour tous les goûts et tous les budgets

La diversité de la nouvelle collection Constellation se reflète également dans sa gamme de prix, qui varie en fonction du choix des matériaux du boîtier et du bracelet, ainsi que du calibre sélectionné. Les prix débutent à 6 800 euros pour une version en acier inoxydable avec bracelet en cuir et atteignent 32 000 euros pour le modèle en or Moonshine avec bracelet assorti en or.

Une montre qui transcende les modes

Avec cette nouvelle collection Constellation, Omega réaffirme son statut de marque horlogère de luxe incontournable. Ces montres ne sont pas de simples accessoires de mode, mais de véritables œuvres d’art mécaniques destinées à traverser les générations. Que vous soyez une passionnée d’horlogerie ou simplement à la recherche d’une pièce exceptionnelle pour sublimer votre poignet, ces Constellation sauront vous séduire par leur élégance intemporelle et leur précision légendaire.

Le temps est venu de briller

La nouvelle collection Constellation d’Omega est bien plus qu’une simple ligne de montres. C’est une invitation à porter au poignet un morceau du ciel étoilé, capturé dans un bijou horloger d’exception. Avec son design raffiné, sa mécanique de pointe et sa gamme variée, elle s’adresse à toutes les femmes qui veulent allier style et performance au quotidien. Alors, êtes-vous prête à faire entrer une constellation dans votre vie ?