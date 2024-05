Découvrez la Nouvelle Collection Époustouflante de Chanel pour Watches & Wonders 2024

Plongez au coeur du savoir-faire horloger et de la couture avec la toute dernière collection Chanel présentée à Watches & Wonders 2024. Un mélange inédit de haute horlogerie et d'hommage stylistique à l'atelier de Mademoiselle.

L'essence de Chanel capturée à travers le temps

La maison Chanel, dont la réputation n'est plus à faire dans le monde de la haute couture, s'impose une fois de plus comme une figure incontestable de l'horlogerie de luxe. Avec une collection audacieuse révélée lors de l'événement Watches & Wonders 2024, Chanel transmet son histoire et son patrimoine à travers chaque pièce de cette gamme exceptionnelle.

Capsule collection Couture O'Clock

Réinterprétations horlogères et classic collections

L'atelier de Mademoiselle Chanel comme muse principale

Dirigé par Arnaud Chastaingt, le studio de création horlogère de Chanel, innove avec des créations où se mêlent les éléments iconiques de la marque tels que la fleur de camélia, le lion, ou encore le chiffre cinq.

Le théâtre du temps selon Chanel

L'atelier de couture du 31 rue Cambon à Paris devient une source d'inspiration sans limites pour une série de montres transcendant l'objet horloger traditionnel.

Les mannequins de couture, porte-bonnheur de Gabrielle Chanel

La Clock Musical Workshop Couture, une pièce maîtresse ensorcelante

La Clock Musical Workshop Couture, pièce centrale de la collection, offre une expérience multisensorielle grâce à son automate et sa boîte à musique interprétant « My Woman » d'Al Bowlly, chanson favorite de Gabrielle Chanel. Sous un dôme de cristal, cette horloge automaton est l'alliance parfaite entre artisanat de luxe et sophistication technique.

La séduction du détail

Les détails deviennent synonymes de splendeur chez Chanel, où les outils couturiers du passé prennent vie sous formes de montres et de bijoux des plus raffinés.

Les innovations horlogères de Chanel intégrant des éléments de l'histoire de la mode et du travail de couturière

La J12 White Star Couture Watch, un design sobre et élégant

La collection Mademoiselle Privé réinventée avec ses motifs haute couture

Chaque montre, comme la J12 White Star Couture Watch, est conçue avec une attention pour l'esthétique et la technicité, marquant ainsi l'engagement continu de Chanel dans l'excellence horlogère.

Un univers horloger où la couture est reine

Les montres J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 introduisent un dynamisme ludique avec des figures animées et des éléments en céramique noire matte. La distinction et la poésie de l'atelier de Mademoiselle Chanel s'animent sur le poignet de celui ou celle qui arbore ces créations spectaculaires.

Montres J12 intégrant l'âme de l'atelier de Mademoiselle Chanel

Les figurines animées et la complexité mécanique de la montre Automaton Caliber 6

L'allure du prêt-à-porter adapté au poignet

La série Mademoiselle J12 Couture démontre la capacité de Chanel à associer l'élégance du prêt-à-porter avec l'exclusivité horlogère. Les deux modèles J12 de cette série présentent une allure mystérieuse et captivante, témoignant d'une fusion parfaite entre mode et horlogerie.

Le bracelet de mannequin et la montre J12 unis dans une expression artistique

La réserve de marche de 70 heures de la montre

L'outillage de couture devenu parure

Emblème du travail manuel précis et du luxe discret, Chanel rend hommage à ses outils de couture par le biais de la collection Mademoiselle Privé Couture, avec des pièces comme le Pincushion Couture transformant l'élément quotidien en objet de convoitise.

Tropismes de haute couture traduits en chefs-d'œuvre horlogers

Le savoir-faire inégalé des Cadraniers de Genève au service de Chanel

La montre Bouton Gabrielle et son couvercle swivel à l'effigie de Gabrielle Chanel

Les nuances de Chanel : entre mannequins, boutons et rubans

Chanel explore chaque détail avec une minutie exceptionnelle, comme en témoignent les collections J12 Couture, Première Charms Couture et Boy.Friend Couture, chacune reprenant les motifs couturiers de l'atelier pour créer des pièces emblématiques uniques.

Les montres J12 Couture, des pièces horlogères infusées d'icônes de la couture

La montre Première Charms alliant élégance et espièglerie

La montre Boy.Friend Couture hommage à la veste en tweed emblématique de Chanel

La couleur emblématique de Chanel : le rose

Le rose, couleur chère à Chanel, occupe une place de choix dans une ligne capsule qui comprend, entre autres, la montre J12 X-Ray Pink Edition, un éblouissant hommage à la féminité assumée et célébrée par la maison.

Des modèles édition limitée en saphir rose offrant une interprétation moderne du luxe

Le mouvement Calibre 3.1, un gage d'excellence mécanique

Cette année, les modèles Boy.Friend Skeleton Pink Edition attirent l'attention avec leurs boîtiers en saphir rose et en Beige Gold, montés sur des bracelets en veau matelassé rose du plus bel effet.

L'heure majestueuse du Lion

Le signe du lion, propre à Mademoiselle Chanel, s'inscrit dans des montres-sautoir et des manchettes secrètes où s'allient l'or, l'onyx et les diamants pour susciter l'émerveillement et témoigner de la passion de Chanel pour l'astrologie.

La maîtrise technique au service de l'esthétique

La haute horlogerie est synonyme d'union entre le savoir-faire technique et l'esthétisme chez Chanel, comme le démontre le mouvement Calibre 5 avec sa réinterprétation moderne dans une boîtier en céramique noire ou blanche, célébrant l'élégance masculine selon Chanel.

Chanel et l'automobile : Monsieur Superleggera Intense Black Edition

La Monte Superleggera Intense Black Edition associe l'esprit du sport automobile et l'élégance de la course, avec une attention méticuleuse pour les détails de la montre et de son bracelet.

Première : nouveautés et classicisme revisité

La Première Cuff Watch et la Première Sautoir-Belt Watch sont le fruit d'un savoir-faire renouvelé et d'un amour du détail qui s'affiche avec audace.

La J12, un classicisme revisité

La mythique J12 allie désormais l'opulence de l'or 18 carats et des diamants à son design emblématique, restant une montre de 38 mm élégante et discrète.

Des modèles 33 mm embellis

La gamme des montres 33 mm s'agrandit avec des modèles au quotidien, élégants et stylés, comme le modèle en céramique blanche mate avec cadran en nacre et index en diamants.

La collection Chanel pour Watches & Wonders 2024 est une célébration de l'artisanat, de l'innovation et de la créativité, une collection où chaque montre raconte une histoire, un héritage ; une illustration parfaite que le temps chez Chanel n'est pas juste un comptage des heures, mais une oeuvre d'art en mouvement.