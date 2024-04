Découvrez la nouvelle Bell & Ross en titane : une révolution sous les 10 000 euros !

Lors du prestigieux salon Watches and Wonders à Genève, Bell & Ross a présenté une version allégée de son modèle BR-X5, en titane, combinant haute technologie et design élégant pour moins de 10 000 euros.

La BR-X5 Black Titanium, une prouesse technique

La nouvelle série BR-X5 de Bell & Ross, conçue dans les ateliers de La Chaux-de-Fonds en Suisse, marque un tournant pour la marque avec l'introduction du titane. La Black Titanium se distingue par sa légèreté exceptionnelle, faisant écho à l'utilisation du titane dans l'aéronautique. Ce matériau est non seulement un tiers plus léger que l'acier utilisé précédemment mais il garantit également une robustesse et une résistance sans compromis.

Utilisation de titane, matériel à la fois léger et robuste, idéal pour les conditions extrêmes.

Boîtier squelette évidé de 41 mm, étanche grâce à quatre vis longues, signature de la marque.

Le design de la montre reste fidèle à l'engagement de Bell & Ross pour la fonctionnalité, spécialement pensée pour les professionnels du pilotage et de la plongée.

Design fonctionnel et élégant

Le boîtier carré de 41 mm de la BR-X5 Black Titanium s'intègre parfaitement dans un bracelet en maillons plats de titane ou en caoutchouc noir, selon les préférences, offrant un profil épuré et moderne. Le design est complété par des caractéristiques pratiques telles que la lisibilité optimisée grâce à des aiguilles recouvertes d'un matériau luminescent blanc, assurant une visibilité parfaite de jour comme de nuit.

Guichet de date pratique situé à 3 heures.

Indicateur de réserve de marche à 9 heures, avec une capacité de 70 heures.

Le matériau sablé du titane offre une finition mate élégante, entre le gris de l'acier et celui de l'or gris, adaptée à un usage quotidien tout en apportant une touche de distinction.

Un mouvement mécanique de pointe

Au cœur de la BR-X5 Black Titanium bat le calibre BR-CAL.323, un mouvement mécanique à remontage automatique, fabriqué en Suisse, qui est la pierre angulaire de toutes les BR-X5 développées par Bell & Ross. Cette montre n'est pas seulement un instrument de mesure du temps mais aussi un véritable bijou de technologie.

Calibre BR-CAL.323, garantissant précision et fiabilité.

Conception Swiss-made, synonyme de qualité et de performance.

Disponible sur le site bellross.com ainsi qu'en boutique, la BR-X5 Black Titanium est proposée à un prix de 9 900 euros. Ce prix, bien que conséquent, reflète l'unicité et le confort de ce modèle français fabriqué en Suisse. Avec son design iconique « rond dans le carré », cette montre combine élégance et fonctionnalité, faisant d'elle un choix parfait pour diverses occasions du quotidien.

La BR-X5 Black Titanium de Bell & Ross est bien plus qu'une montre : c'est une déclaration de style et une prouesse d'ingénierie, accessible pour moins de 10 000 euros.