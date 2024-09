Découvrez la nouvelle Alpina Heritage Automatic : un voyage dans le temps horloger

La maison horlogère suisse Alpina frappe fort avec son dernier joyau vintage, la Heritage Automatic. Cette pièce d’exception, dévoilée lors des Geneva Watch Days 2024, promet de séduire les amateurs de montres classiques avec son design rétro et sa précision moderne. Plongeons dans l’univers fascinant de cette montre qui allie élégance d’antan et technologie contemporaine.

Un design intemporel qui fait tourner les têtes

La Heritage Automatic d’Alpina ne passe pas inaperçue avec son boîtier en acier inoxydable poli de 38 mm de diamètre. Sa silhouette ronde et classique évoque instantanément les montres emblématiques des années 1920 à 1940. Avec une épaisseur de seulement 10,15 mm, elle se glisse discrètement sous les manchettes de chemise, alliant confort et style.

Le verre saphir bombé, traité antireflet, ajoute une touche de caractère tout en protégeant efficacement le cadran. La couronne, positionnée à 3 heures, s’intègre harmonieusement dans le design global, sans perturber les lignes épurées du boîtier.

Deux cadrans, deux personnalités

Alpina propose deux versions de sa Heritage Automatic, chacune avec son propre style distinctif :

La référence AL-520BG3SH6 arbore un cadran type « field watch » au charme militaire indéniable. Son fond beige mat est rehaussé de chiffres arabes noirs et d’une minuterie type « chemin de fer », rappelant les montres de l’armée d’antan.

arbore un cadran type « field watch » au charme militaire indéniable. Son fond beige mat est rehaussé de chiffres arabes noirs et d’une minuterie type « chemin de fer », rappelant les montres de l’armée d’antan. La référence AL-520SBG3SH6 opte pour un cadran secteur plus raffiné. Sa partie centrale beige mat est entourée d’un anneau argenté soleillé, ponctué d’index imprimés couleur bronze. Cette version se veut plus élégante et polyvalente.

Les deux modèles partagent les mêmes aiguilles type « glaive » au fini PVD bleu, ajoutant une touche de modernité subtile à l’ensemble.

Un cœur mécanique fiable et précis

Sous le capot, la Heritage Automatic bat au rythme du calibre AL-520. Ce mouvement automatique, dérivé du Sellita SW200, offre toute la fiabilité et la précision attendues d’une montre suisse de qualité. Avec ses 26 rubis et sa fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz), il garantit une excellente précision au quotidien.

La réserve de marche de 38 heures permet de profiter pleinement de la montre tout au long du week-end sans avoir à la remonter. Bien que le fond plein ne permette pas d’admirer le mouvement, les amateurs apprécieront de savoir qu’un cœur mécanique de qualité bat à l’intérieur de leur Heritage Automatic.

Un bracelet qui complète le look vintage

Pour parachever son allure rétro, la Heritage Automatic est montée sur un bracelet en cuir de veau noir de 19 mm. Sa texture subtile et ses coutures ton sur ton noir renforcent l’esthétique vintage de la montre. La boucle ardillon en acier inoxydable, simple et fonctionnelle, s’inscrit parfaitement dans cette logique de design épuré et authentique.

Ce bracelet, dépourvu de fioritures modernes comme les barrettes à dégagement rapide, reste fidèle à l’esprit des montres d’époque. Il offre ainsi une expérience horlogère véritablement immersive pour les passionnés de montres vintage.

Une montre polyvalente pour tous les jours

Avec son design intemporel et sa construction robuste, la Heritage Automatic d’Alpina se positionne comme une excellente candidate pour devenir votre montre de tous les jours. Son style versatile lui permet de s’adapter aussi bien à une tenue décontractée qu’à un costume plus formel.

Bien que son étanchéité soit limitée à 30 mètres, elle résistera sans problème aux éclaboussures quotidiennes. Pour les amateurs de natation ou de sports aquatiques, il faudra cependant se tourner vers d’autres modèles de la marque offrant une meilleure résistance à l’eau.

Un prix compétitif pour une montre suisse de qualité

Positionnée à 1 675 euros sur le marché français, la Heritage Automatic d’Alpina offre un excellent rapport qualité-prix. Elle se situe dans la moyenne de gamme de la marque, proposant un mouvement mécanique suisse et des finitions soignées à un tarif accessible.

Comparée à d’autres modèles Alpina comme ceux de la collection Alpiner, la Heritage Automatic mise davantage sur son esthétique raffinée que sur des caractéristiques techniques poussées. Ce choix en fait une option particulièrement attrayante pour les amateurs de montres classiques à la recherche d’une pièce élégante et polyvalente.

L’avis de la rédaction

La Heritage Automatic d’Alpina réussit le pari audacieux de ressusciter l’esprit des montres classiques du milieu du 20e siècle tout en offrant les avantages d’une construction moderne. Son design soigné, son mouvement fiable et son prix compétitif en font une option séduisante pour les amateurs de montres vintage comme pour ceux qui recherchent simplement une montre élégante et intemporelle.

Que vous choisissiez la version « field watch » ou le modèle à cadran secteur, vous êtes assuré de porter au poignet un morceau d’histoire horlogère revisité avec goût. La Heritage Automatic prouve qu’Alpina maîtrise l’art délicat de s’inspirer du passé tout en restant résolument ancré dans le présent.

Pour les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie à la recherche d’une pièce alliant charme rétro et fiabilité moderne, la Heritage Automatic d’Alpina s’impose comme un choix judicieux. Elle incarne à merveille la philosophie de la marque, mêlant héritage horloger suisse et innovation contemporaine.