Découvrez la montre Triangulaire Anoma A1 : Un design rétro futuriste à couper le souffle !

La marque britannique Anoma Watches dévoile sa première création, la A1, une montre automatique au design asymétrique inspiré des années 50. Cette pièce unique allie vintage et modernité à un prix abordable, offrant ainsi une alternative originale aux montres classiques.

Un boitier triangulaire qui sort de l’ordinaire

La particularité de l’Anoma A1 réside dans son boitier en acier inoxydable 316L en forme de triangle. Mesurant 39 x 38 mm pour une épaisseur de 9,45 mm, cette montre se porte facilement grâce à l’absence de cornes. Le boitier poli reflète la lumière dans toutes les directions, créant ainsi un jeu de reflets fascinant au poignet.

Le cadran triangulaire est légèrement décalé par rapport au boitier, accentuant l’asymétrie de la montre. Composé de trois couches de laque bleue sur un fond brossé verticalement, il arbore un motif en croix rappelant les montres vintage. Les aiguilles feuilles aux courbes exagérées épousent parfaitement la forme du boitier.

Un mouvement automatique fiable et précis

L’Anoma A1 est équipée du calibre Sellita SW100, un mouvement automatique compact doté d’une réserve de marche de 38 heures. Si un mouvement manuel aurait permis de réduire l’épaisseur de la montre, l’automatique s’avère plus pratique au quotidien, notamment en raison de la position de la couronne sur la pointe du boitier triangulaire.

Calibre : Sellita SW100

Diamètre : 17,2 mm

Épaisseur : 4,8 mm

Réserve de marche : 38 heures

Fréquence : 28 800 alternances par heure

25 rubis

Un bracelet en cuir italien de haute qualité

La montre est proposée avec un bracelet en cuir italien grainé de 18 mm de large, disponible en gris ou en sable. Fixé au boitier par des barrettes à ressort classiques, il assure un confort optimal au poignet. La boucle signée Anoma apporte une touche finale élégante à l’ensemble.

Une édition limitée à prix abordable

Les précommandes pour l’Anoma A1 sont ouvertes du 6 juin au 6 juillet sur le site de la marque, au prix de 1 500 € environ. Si elle n’est pas une édition limitée, les 100 premiers exemplaires seront numérotés individuellement. Une fois la fenêtre de précommande fermée, Anoma ne produira plus cette configuration spécifique de la A1.

Avec son design audacieux et ses finitions soignées, l’Anoma A1 offre une alternative abordable et originale aux montres de forme traditionnelles. Elle séduira les amateurs de montres vintage en quête d’une pièce unique alliant héritage et modernité. Livraison prévue pour janvier 2025, sous réserve de précommande.

La marque accorde une garantie de deux ans sur toutes ses montres. L’Anoma A1 est une création exceptionnelle qui ne manquera pas de faire tourner les têtes et d’attirer les regards des passionnés de montres atypiques. Alors, prêt à succomber au charme rétro-futuriste de cette montre triangulaire ?