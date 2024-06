Découvrez la Montre Tank Exclusive Née de la Collaboration Entre NOAH et Timex !

La marque américaine NOAH s’est associée à l’iconique horloger Timex pour créer une montre qui incarne l’essence même du style « preppy » américain. Au cœur de cette collaboration se trouve une montre tank élégante et raffinée, repensée avec simplicité et subtilité.

Un boîtier rectangulaire élégant et une lunette dorée

La montre NOAH x Timex Tank arbore un boîtier rectangulaire élancé, sublimé par une lunette dorée à étages. Ce design angulaire confère à la montre une allure à la fois vintage et moderne, parfaite pour les amateurs de montres classiques revisitées.

Le choix des matériaux et des finitions témoigne du savoir-faire horloger de Timex et de l’attention portée aux détails. La lunette dorée apporte une touche d’élégance supplémentaire à cette pièce déjà raffinée.

Un cadran blanc immaculé et des index romains

Le cadran de la montre NOAH x Timex Tank se pare d’un blanc éclatant, offrant une toile de fond idéale pour mettre en valeur les différents éléments qui le composent. Les 12 chiffres romains qui entourent le cadran apportent une touche classique et intemporelle à l’ensemble.

Pour parfaire la lisibilité, un chemin de fer doré vient souligner les index, créant ainsi un contraste subtil avec le blanc du cadran. Les aiguilles des heures et des minutes, dorées et partiellement noircies, s’accordent harmonieusement avec l’aiguille des secondes et les chiffres cursifs noirs.

Une phase de lune ludique et originale

L’un des atouts charme de cette montre NOAH x Timex Tank réside dans son indicateur de phase de lune espiègle. Au fil des jours, l’affichage alterne entre :

Un soleil souriant

Des étoiles scintillantes

Un croissant de lune

Cette complication horlogère apporte une touche d’originalité et de poésie à la montre, tout en restant fidèle à l’esprit preppy américain cher à NOAH.

Un mouvement à quartz fiable et un bracelet en cuir croco

Sous son apparence délicate, la montre NOAH x Timex Tank cache un mouvement à quartz robuste et précis, garantissant une excellente tenue de l’heure au fil des années. La fiabilité des montres Timex n’est plus à prouver, et cette collaboration en est une nouvelle démonstration.

Pour parfaire l’élégance de cette montre, un bracelet en cuir à grain croco vient enserrer délicatement le poignet. Ce bracelet sophistiqué s’accorde à merveille avec le boîtier doré et le cadran blanc, apportant une touche finale de raffinement à l’ensemble.

Une édition limitée très attendue

La montre tank NOAH x Timex sera disponible en exclusivité sur le site web de NOAH à partir du 10 juin, au prix de 198 dollars américains. Compte tenu de l’engouement suscité par cette collaboration et du caractère limité de l’édition, les amateurs de montres preppy risquent de se ruer sur cette pièce unique.

Cette montre incarne parfaitement l’ADN des deux marques : l’élégance intemporelle de Timex alliée à l’esprit créatif et audacieux de NOAH. Un must-have pour tous les passionnés de montres désireux d’afficher un style résolument preppy au poignet !