Découvrez la Montre Rolex Submariner LV Green : De Kermit à Hulk et Starbucks – L’histoire fascinante d’une icône horlogère

Plongez dans l'univers des montres Rolex et découvrez l'évolution de la célèbre Submariner LV Green, de ses débuts en tant que Kermit jusqu'à ses dernières incarnations en Hulk et Starbucks. Un voyage passionnant à travers l'histoire de cette montre emblématique.

L'origine de la Submariner LV Green : La Kermit

La Rolex Submariner est une montre de plongée professionnelle, introduite pour la première fois en 1953. Elle est rapidement devenue un symbole de statut et une référence dans le monde de l'horlogerie. En 2003, pour célébrer le cinquantième anniversaire du modèle, Rolex a lancé une édition spéciale: la Submariner LV (Lunette Verte) surnommée Kermit. Cette montre se distinguait par sa lunette verte, contrastant avec le cadran noir classique.

Première apparition: 2003

Référence: 16610LV

Lunette verte en aluminium

Cadran noir Maxi Dial

La transformation en Hulk: Une évolution audacieuse

En 2010, Rolex a décidé de repousser les limites en présentant une nouvelle version de la Submariner LV Green : la Hulk. Cette montre a marqué un tournant dans l'histoire de la Submariner grâce à plusieurs changements significatifs :

Référence: 116610LV

Cadran vert foncé, lui valant le surnom de Hulk

Lunette en céramique verte Cerachrom

Boîtier plus large et plus épais

Cette montre audacieuse a rapidement conquis le cœur des collectionneurs et amateurs de Rolex, malgré les réticences initiales. Aujourd'hui, la Hulk est considérée comme une pièce incontournable pour les passionnés de montres.

La dernière incarnation: Starbucks, un hommage à l'héritage vert

En 2020, Rolex a surpris à nouveau avec l'introduction d'une nouvelle version de la Submariner LV Green : Starbucks. Cette montre rend hommage aux deux précédentes versions tout en apportant des améliorations notables:

Référence: 126610LV

Cadran noir avec index et aiguilles Chromalight

Lunette verte Cerachrom

Mouvement Calibre 3235, offrant une réserve de marche de 70 heures

Bien que certains puristes puissent préférer les modèles précédents, la Starbucks est indéniablement un ajout intéressant à la famille des Submariner LV Green.

Quelle est la meilleure option pour les collectionneurs et investisseurs ?

La question de savoir quelle Submariner LV Green est la meilleure dépend largement des préférences personnelles. Chacune de ces montres a ses propres caractéristiques, qui plairont à différents types d'amateurs de montres.La Kermit, en tant que première incarnation, possède un charme vintage qui séduira les nostalgiques et les collectionneurs. La Hulk, avec son cadran vert audacieux, est idéale pour ceux qui recherchent une montre qui se démarque. Enfin, la Starbucks offre un mélange intéressant des deux précédentes versions, tout en apportant des améliorations techniques notables.En termes d'investissement, la Kermit et la Hulk peuvent offrir une plus-value intéressante. En effet, leur production limitée et leur popularité croissante auprès des collectionneurs ont entraîné une augmentation significative de leur valeur sur le marché secondaire. La Starbucks, bien qu'étant un modèle récent, pourrait également voir sa valeur augmenter avec le temps en raison de son lien avec l'héritage vert de la Submariner.

Une icône horlogère aux multiples facettes

Au fil des années, la Rolex Submariner LV Green a su évoluer tout en conservant son statut d'icône dans l'univers des montres de luxe. De la Kermit à la Hulk et Starbucks, cette montre a su séduire les amateurs et collectionneurs grâce à ses innovations audacieuses et son héritage prestigieux. Quelle que soit la version qui vous attire, une chose est sûre : posséder une Submariner LV Green est un véritable symbole de distinction et d'expertise horlogère.