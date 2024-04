Découvrez la Montre Rolex Submariner 14060 : un trésor horloger à ne pas manquer

La Rolex Submariner 14060 est une montre qui fascine les amateurs et les collectionneurs du monde entier. Elle fait partie des modèles emblématiques de la marque et se distingue par son héritage intemporel. Dans cet article, nous vous présentons tous les détails de cette montre d'exception.

Caractéristiques techniques de la Rolex Submariner 14060

La Rolex Submariner 14060 est une montre pour hommes conçue en acier inoxydable. Elle possède :

Un diamètre de boîtier de 40 mm

Une épaisseur de boîtier de 12,7 mm

Un bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante

Cette montre est également équipée d'un mouvement automatique calibre 3130, lui conférant une précision et une fiabilité hors pair.

L'esthétique remarquable de la Submariner 14060

Le design de cette montre est sans conteste l'un des éléments qui contribuent à son succès. Son cadran noir avec index lumineux et aiguilles en forme de glaive offre une lisibilité optimale en toutes circonstances. La lunette tournante unidirectionnelle graduée permet de mesurer des intervalles de temps, notamment lors d'activités nautiques.

Le logo et les inscriptions sur le cadran sont discrets, ne comportant que deux lignes de texte : « swiss » et « Submariner ». Cette sobriété est typique des montres Rolex et participe à leur élégance intemporelle.

Fonctionnalités et performance

La Rolex Submariner 14060 a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Elle est :

Étanche jusqu'à 300 mètres de profondeur

Dotée d'un verre saphir inrayable pour protéger son cadran

Equipée d'une couronne vissée garantissant l'étanchéité du boîtier

Au-delà de ces caractéristiques techniques, la Submariner 14060 est également appréciée pour sa polyvalence. Elle convient aussi bien pour un usage quotidien que lors d'événements plus habillés.

Fausse Rolex : comment repérer une contrefaçon

Méfiez-vous des imitations qui circulent sur le marché. Pour vous assurer d'acquérir une véritable montre Rolex Submariner 14060, voici quelques conseils :

Vérifiez la qualité du matériau utilisé : l'acier inoxydable doit être lisse et bien fini

Observez les inscriptions sur le cadran : elles doivent être nettes et précises

Assurez-vous que la montre possède un numéro de série unique gravé sur le boîtier

N'hésitez pas à consulter des articles spécialisés, tels que celui du Watch Magazine, pour apprendre à repérer les fausses Rolex.

Prix et disponibilité de la Rolex Submariner 14060

Le prix d'une montre neuve Rolex Submariner 14060 varie en fonction des modèles et des années de production. Toutefois, il faut compter environ 8 000 € pour un modèle neuf. Les montres d'occasion sont également prisées par les collectionneurs, avec des tarifs oscillant entre 6 000 € et 10 000 € selon l'état et la rareté du modèle.

Il est possible d'acquérir une Rolex Submariner 14060 auprès de revendeurs agréés, mais également sur des sites spécialisés dans les montres de luxe d'occasion ou lors de ventes aux enchères.